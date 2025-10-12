于朦朧驗屍報告出爐！身體傷勢震驚各界

于朦朧墜樓案陰謀論在網路瘋傳。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧上個月11日墜樓身亡，由於疑點重重引發關注，近日瘋傳自稱「于朦朧死亡報告」截圖，詳述他死後被驗出身體多處外傷與器官受損。

綜合媒體報導，這份「于朦朧死亡報告」在微博、各大論壇流傳，內容描述于朦朧頭部、胸部、肋骨骨折、肝臟撕裂等外傷，另有吸入性窒息，不過並未出現任何官方機構戳章，被指恐為捏造作假，相關單位也已介入調查。

于朦朧死因至今眾說紛紜，隨著「圈內潛規則」與「暴力事件」等傳聞不斷延燒，曾被捲入17人關係名單的女星田海蓉，前天再度公開發聲指控導演程青松「偽造對話內容」，並曬出完整紀錄與帳單自清，怒喊：「我早就說不做證！」

田海蓉早於9月底對程青松提起法律行動，當時就已強調「無法為其作證」。她近日再透過影片揭露當晚餐敘的具體時段與消費明細，證實雙方於9月10日晚間19時至21時50分在北京寶格麗酒店共進晚餐，並非案發關鍵時段。她同時比對程青松公布的截圖版本，指出對話中「我在處理事情」一句被刪除，質疑對方「有意造假」。

田海蓉表示，事發後自己與家人長期遭受謾罵與誹謗，身心俱疲，如今再度公開證據，是為了「捍衛清白、拒絕網暴」。她強調：「資訊瞬息萬變，不該有人因被剪輯過的訊息而失去生活安寧。」隨著她再度出面說明，程青松是否涉及偽造證據，成為網路輿論關注焦點。

