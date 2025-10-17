孫安佐泰國大量不雅片「有女子入鏡」遭四處兜售！孫鵬抓狂回應

孫安佐（右起）新聞不斷，爸爸孫鵬、媽媽狄鶯常需要幫他回應。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫鵬、狄鶯之子孫安佐新聞接連不斷，近日再捲入不雅片風波，網路上出現疑似他的不雅影片，內容被人兜售流傳，據傳畫面是去年他在泰國神智不清期間，被拍下與一女性的「不雅影片」，現在遭四處兜售。孫鵬得知後說了重話，強調持有、下載、販售、傳播者皆觸法，他絕對告到底，絕不寬貸，展現捍衛兒子的強硬態度。

孫安佐去年被爆嗑藥出事，狄鶯一度懷疑兒子「被下蠱」，緊急飛往泰國將人接回。如今卻傳出疑似遭偷拍的影片外流，畫面中甚至還出現一名女性，事件再度引發關注。

請繼續往下閱讀...

孫鵬對於孫安佐不雅片相當憤怒。（資料照，記者陳奕全攝）

據了解，孫安佐去年4月與3名友人赴泰國普吉島度假，期間因吸食大麻出現幻覺，誤闖民宅遭逮。最終因並無攻擊行為，僅被罰500泰銖（約新台幣471元）並與屋主和解，5月初由狄鶯接回台灣。只是孫安佐事後上節目，卻說為脫離父母才跟女友去泰國，稱自己「被當地邪教盯上」，甚至被強制送醫注射鎮定劑，險些喪命。

至於不雅片流傳一事，孫鵬得知後很生氣，他說自己從未聽過偷拍的事，但若真的有，提醒所有人這是犯法行為，他絕不寬貸。而狄鶯今接到本報詢問電話，得知是媒體，隨即掛斷不願多回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法