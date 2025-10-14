樂天女孩赴美應援踩紅線 最嚴重後果曝光

中職樂天桃猿啦啦隊擁有高人氣。（資料照，記者陳志曲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職樂天桃猿啦啦隊8月應邀飛美參加美國職棒大聯盟運動家、國民及海盜隊主辦「台灣日」活動，但啦啦隊成員們跨國應援爆出簽證爭議，全員疑似使用ESTA（旅遊簽證）進行收費活動，恐踩入美國移民法的灰色地帶。

《CTWANT》報導，樂天桃猿啦啦隊的隊長曲曲、副隊長筠熹，以及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂等共8位樂天女孩，8月26日赴美展開應援巡禮，過往樂天啦啦隊受邀赴美參與「台灣日」多屬文化交流性質，不涉及報酬，使用ESTA旅遊簽證尚可行。

報導指出，今年活動規模升級，不僅現場有收費表演，女孩們還參與僑胞舉辦的簽名、合照會，甚至作為台灣日門票售票套組號召，不過只要涉及金錢收益，依照規定就必須申請P簽證（工作簽證），而不是單純的ESTA旅遊簽證，恐已踩到紅線。

據悉，倘若被美國海關發現並非單純旅遊，而是受邀表演或收費活動，最嚴重後果可能被遣返；若抱持僥倖心態，一旦被查到，女孩們最嚴重的後果就是一輩子都進不了美國。

對此，樂天回應活動由當地台商協會及台商商會邀請，以活動嘉賓身分參與文化活動交流，全程未收取任何費用報酬，並非工作商業演出行為。

