自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天女孩赴美應援踩紅線 最嚴重後果曝光

中職樂天桃猿啦啦隊擁有高人氣。（資料照，記者陳志曲攝）中職樂天桃猿啦啦隊擁有高人氣。（資料照，記者陳志曲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職樂天桃猿啦啦隊8月應邀飛美參加美國職棒大聯盟運動家、國民及海盜隊主辦「台灣日」活動，但啦啦隊成員們跨國應援爆出簽證爭議，全員疑似使用ESTA（旅遊簽證）進行收費活動，恐踩入美國移民法的灰色地帶。

《CTWANT》報導，樂天桃猿啦啦隊的隊長曲曲、副隊長筠熹，以及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂等共8位樂天女孩，8月26日赴美展開應援巡禮，過往樂天啦啦隊受邀赴美參與「台灣日」多屬文化交流性質，不涉及報酬，使用ESTA旅遊簽證尚可行。

報導指出，今年活動規模升級，不僅現場有收費表演，女孩們還參與僑胞舉辦的簽名、合照會，甚至作為台灣日門票售票套組號召，不過只要涉及金錢收益，依照規定就必須申請P簽證（工作簽證），而不是單純的ESTA旅遊簽證，恐已踩到紅線。

據悉，倘若被美國海關發現並非單純旅遊，而是受邀表演或收費活動，最嚴重後果可能被遣返；若抱持僥倖心態，一旦被查到，女孩們最嚴重的後果就是一輩子都進不了美國。

對此，樂天回應活動由當地台商協會及台商商會邀請，以活動嘉賓身分參與文化活動交流，全程未收取任何費用報酬，並非工作商業演出行為。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中