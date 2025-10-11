金鐘60》不斷更新 廣播金鐘獎得獎名單 秦氏兄弟檔妙語如珠
第60屆廣播金鐘獎主視覺。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕第60屆廣播金鐘獎今（11）頒獎，共有253家業者、1113件作品參賽，138件作品入圍，一同角逐30個獎項。今晚林哲修、吳怡霈除擔任主持人外，也將和嘻哈歌手韓森合作，結合VCR影像與現場表演，用幽默與饒舌節奏，向每一位默默耕耘的廣播人致敬。
【完整得獎名單】
一、節目獎
（一）流行音樂節目獎
■Live!聲音實驗現場（參賽單位：國立教育廣播電臺）
■Midnight You & Me 午夜我和你（參賽單位：中國廣播股份有限公司）
■ 音樂大輪轉（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）
■週末 FUN 音樂（參賽單位：高雄廣播電臺）
■楷爾本紐曼的音樂拼圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電
臺）
（二）類型音樂節目獎
■月光下的旋律（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
■音樂大亂鬥（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電
臺））
■絲竹漫遊（參賽單位：臺北廣播電臺）
■聲音鍵造所（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■寶島上好聽（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）
（三）生活風格節目獎
■玩味時代 Golden Times（參賽單位：臺北廣播電臺）
■部落 Tribe 一下（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
■虛實探險～開台啦！Vtuber！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■臺北遊又幼 Yo（參賽單位：臺北廣播電臺）
■劇透客語（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
（四）藝術文化節目獎
■UnoLife 光聽你說（參賽單位：好聽廣播股份有限公司）
■午安最正點—媽祖婆客棧（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）
■光影心紀錄（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■原鄉花園—迷與謎（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
■臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
第60屆廣播金鐘獎教育文化節目獎 最後一哩路 齊步走！（記者胡舜翔攝）
（五）教育文化節目獎
■原客．好滋味（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian 原
住民族廣播電台））
■最後一哩路 齊步走！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■隔壁住了誰（參賽單位：漢聲廣播電臺、財團法人原住民族文化事業基金
會（Alian 原住民族廣播電台））
■臺北聲景（參賽單位：臺北廣播電臺）
■臺灣心風景（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
第60屆廣播金鐘獎兒童節目《Hashtag123》。（記者胡舜翔攝）
（六）兒童節目獎
■Hashtag123（參賽單位：國立教育廣播電臺）
■i 動物進行式（參賽單位：國立教育廣播電臺）
■ 「Fun」學探險隊（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
■媒素養教育道館（參賽單位：國立教育廣播電臺）
■廢不廢太厲害！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
第60屆廣播金鐘獎企劃編撰獎 音樂大亂鬥 聖代（左起）、朱皮、阿儒、Bald。（記者胡舜翔攝）
（七）少年節目獎
■Alian 理財集會所（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian
原住民族廣播電台））
■FUN SONG 技職（參賽單位：國立教育廣播電臺）
■月老不在家（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■早就喜歡你（參賽單位：漢聲廣播電臺）
■開箱職人 BAR—臺灣之光．世界發光（參賽單位：財團法人中央廣播電
臺）
（八）社會關懷節目獎
■ POP 最正點（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）
■下一站，「癒」見未來（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■ 生活狂想（參賽單位：農業部漁業署漁業廣播電臺）
■花甲幸福曲（參賽單位：國立教育廣播電臺）
■愛的路千萬里（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
（九）社區節目獎
■Super 午茶 Show（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）
■大世界旅行社 職人旅行團（參賽單位：心動廣播股份有限公司）
■幸福藏寶圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
（十）廣播劇獎
■Listen 看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）
■RTI 劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
■什錦繪幻（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
■記憶列車（參賽單位：臺北廣播電臺）
■戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）
（十一）單元節目獎
■技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）
■海口的春天（參賽單位：農業部漁業署漁業廣播電臺）
■唸歌、唱歌、台灣歌（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■鳥在說什麼（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■聽見台灣聲景（參賽單位：國立教育廣播電臺）
二、個人獎
（一）流行音樂節目主持人獎
■Joseph Lin【林哲修】／The JAM（報名單位：財團法人台北國際社區文
化基金會）
■巫巴克【胡聖瑋】／Live!聲音實驗現場（報名單位：國立教育廣播電
臺）
■豆子【賀正邦】／Midnight You & Me 午夜我和你（報名單位：中國廣播
股份有限公司）
■邵大倫／音樂大輪轉（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）
■劉劭希／阿希米亞狂想曲（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會（講
客廣播電臺））
（二）類型音樂節目主持人獎
■ 朱皮【朱品諭】、聖代【謝宣圻】、阿儒【戴君儒】／音樂大亂鬥（報名單
位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））
■ 李哲藝、林欣曄／寶島上好聽（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公
司）
■ 咖啡貓【楊盈箴】／傾聽音樂（報名單位：財團法人佳音廣播電台）
■ 徐哲緯／哲哲稱奇（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
■ 董益灃／董舜文的爵士時間（報名單位：桃花源鄉廣播股份有限公司）
（三）生活風格節目主持人獎
■ Amy【丁宛臻】、Nub【楊彩敏】／泰臺 คุยเล่นๆ（報名單位：內政部警政署
警察廣播電臺）
■ 一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（報名單位：環宇廣
播事業股份有限公司）
■ 屠潔／叩叩地球村（報名單位：國立教育廣播電臺）
■ 曾偉旻／臺灣夜市 Taiwan Yes!（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
■謝哲青／音樂心旅行（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
（四）藝術文化節目主持人獎
■Amy【丁宛臻】／光影心紀錄（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中
央廣播電臺）
■世昌【洪世昌】／台灣思想起（報名單位：國立教育廣播電臺）
■林鈺婷／看 Jam 音樂（報名單位：桃花源鄉廣播股份有限公司）
■施賢琴／中山堂的流金歲月（報名單位：臺北廣播電臺）
第60屆廣播金鐘獎教育文化節目主持人獎 隔壁住了誰 佳怡（左1）、哈勇（左2）。（記者胡舜翔攝）
（五）教育文化節目主持人獎
■Hayung 哈勇【高瑞麟】、佳怡【劉佳怡】／隔壁住了誰（報名單位：漢聲
廣播電臺）
■朱玲／相約遇見美（報名單位：漢聲廣播電臺）
■何戎／NGU 俱樂部（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
■林夢萍、Elsa【陳思穎】、小冬瓜【郭憲鴻】／最後一哩路 齊步走！（報
名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■雅柏【黃柏諺】／伴・家家酒（報名單位：國立教育廣播電臺）
第60屆廣播金鐘獎兒童節目主持人獎 《wawa快樂屋》如逸比佑邢幸（右起）、黃婼馡、阿布絲．伊斯坦大。（記者胡舜翔攝）
（六）兒童節目主持人獎
■Teacher Carrie【林郁婷】／「Fun」學探險隊（報名單位：正聲廣播股
份有限公司）
■ 小茱姐姐【施賢琴】／i 動物進行式（報名單位：國立教育廣播電臺）
■王伯源、亞里【廖敏君】／宇宙能源報導室（報名單位：漢聲廣播電臺）
■唐妮、吳沛珊、陳玟光／媒素養教育道館（報名單位：國立教育廣播電
臺）
■詹明芫（阿布絲・伊斯坦大）、黃婼馡、如逸比佑邢幸／wawa 快樂屋（報名
單位：嘉樂廣播事業股份有限公司）
（七）少年節目主持人獎
■ 內克【吳宇軒】／早就喜歡你（報名單位：漢聲廣播電臺）
■季潔【蔡宜穎】、小五【詹昀叡】／FUN SONG 技職（報名單位：國立教育
廣播電臺）
■ 阿凱翔【張凱翔】、阿芹妹【鍾依芹】／耳公 Satellite（報名單位：財團
法人中央廣播電臺）
■徐梅、阿娟【陳美娟】、Mia【許媛惠】、Mindy【黃明安】、Tony【楊竣
仁】／月老不在家（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
■屠潔／開箱職人 BAR—臺灣之光．世界發光（報名單位：財團法人中央廣
播電臺）
（八）社會關懷節目主持人獎
■佳玲【孫佳玲】／續享生活（報名單位：漢聲廣播電臺）
■林書煒／POP 最正點（報名單位：台北流行廣播股份有限公司）
■ 馬士【凌士哲】／生活狂想（報名單位：農業部漁業署漁業廣播電臺）
■梁兄哥【梁明達】／愛的路千萬里（報名單位：正聲廣播股份有限公司高
雄廣播電臺）
■ 鄭晴【鄭雅卿】、季謙【黃崑能】／下一站，「癒」見未來（報名單位：內
政部警政署警察廣播電臺）
（九）社區節目主持人獎
■小倩【黃倩如】／Super 午茶 Show（報名單位：大千廣播電台股份有限公
司）
■陳思安／幸福藏寶圖（報名單位：正聲廣播股份有限公司）
■ 溫士凱／大世界旅行社 職人旅行團（報名單位：心動廣播股份有限公
司）
第60屆廣播金鐘獎企劃編撰獎 音樂大亂鬥 聖代（左起）、朱皮、阿儒、Bald。（記者胡舜翔攝）
（十）企劃編撰獎
■小黃老師【黃聿清】、陳信如、林伯謙／科技。社群。敲敲門（報名單
位：臺北廣播電臺）
■朱皮【朱品諭】、聖代【謝宣圻】、阿儒【戴君儒】、Bald【林洋德】／音
樂大亂鬥（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））
■ 奇林/Michael【林祺宏】、徐凡【徐豫梅】、林佩蓉、黃裕元、Joey【劉怡
彣】、董立/董娘【董麗琴】、林彥伯／寶島記事簿（報名單位：國立教育
廣播電臺）
■ 林書煒、洪力淩、李潔祈、鄭友軒、楊旻峰／POP 最正點（報名單位：台
北流行廣播股份有限公司）
■ 陳毅／週末 FUN 音樂（報名單位：高雄廣播電臺）
（十一）音效獎
■ Mia【許媛惠】、Mindy【黃明安】／月老不在家（報名單位：內政部警政
署警察廣播電臺）
■ 成春福、李正純／什錦繪幻（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
■ 周于羣、林昀暄、謝祥釋、徐雨柔／Listen 看得見的廣播劇（報名單
位：國立教育廣播電臺）
■季潔【蔡宜穎】／技職翻轉人生（報名單位：國立教育廣播電臺）
■ 陳毅／週末 FUN 音樂（報名單位：高雄廣播電臺）
三、播客（Podcast）獎
（一）播客（Podcast）獎—生活風格節目獎
■ 心身難路上的身心科（參賽者：Amy Lin、徐志雲）
■ 米米之音（參賽者：大米【林瓊美】）
■ 你的律師朋友（參賽者：Kristy、Jenny）
■ 解鎖地球：旅行、歷史、文化（參賽者：游尚傑）
■ 劉軒的 How to 人生學（參賽者：劉軒）
（二）播客（Podcast）獎—藝術文化節目獎
■ 告白那一刻（參賽單位：這位軒聲有限公司）
■乖，你聽畫｜藝術的故事（參賽者：葵花子、PAY 金）
■ 玫好時光（參賽者：吳玉玫、許榮宏）
■ 阿愷之聲 Podcast（參賽者：阿愷【王麒愷】）
■ 偷聽史多利（參賽單位：偷聽文化股份有限公司）
（三）播客（Podcast）獎—兒童節目獎
■一起說故事（參賽單位：一暝大一寸有限公司）
■ 童聲客語（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））
■媽爹講故事（參賽單位：小耳朵文化傳媒股份有限公司）
■聽故事學英文（參賽者：Sandy 采聿老師【張采聿】）
■ 欖仁媽媽說故事（參賽者：欖仁媽媽【胡致莉】）
（四）播客（Podcast）獎—少年節目獎
■小人物日記（參賽者：小歐 Austin【歐柏廷】）
■就決定是你了！松松（參賽者：拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】）
■ 週報時光機（參賽者：派翠克【盧沛甫】）
四、廣告獎
（一）商品類廣告獎
OneClass 真人 Live 家教—雙獅出擊篇（參賽單位：正聲廣播股份有限公
司）
媽祖埔豆腐張—十萬箍出勤篇（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣
播電臺）
■ 新加坡商美納里尼醫藥有限公司 台灣分公司—賽倍達—開 G 快篇（參賽
單位：環球七福廣告有限公司
（二）非商品類廣告獎
■ [二手菸害]—二手菸帶你上天堂篇（參賽單位：台灣廣播股份有限公司）
■ 手機成癮—完美犯罪（參賽單位：快樂廣播事業股份有限公司）
■ 守護地球—地球毀滅日篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）
■拒絕酒駕—忠義篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）
■ 童年的充電線—《詩而復返》守護童年系列廣告（參賽單位：財團法人佳
音廣播電台）
五、電臺品牌行銷創新獎
■Hito 校園聯盟 夥力全開！（參賽單位：台北之音廣播股份有限公司）
■用聲音 培養世界識讀力（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
■從發聲到共振—聲音產業的影響力公式（參賽單位：正聲廣播股份有限公
司）
六、創新研發應用獎
■竹科廣播股份有限公司／AI 智慧語音生成式新聞編播平台（報名單位：竹
科廣播股份有限公司）
■雲端新廣播股份有限公司／瓦力 自動化台語廣播工作流（報名單位：雲
端新廣播股份有限公司）
■藍偉瑩、劉彥宏、劉東翊、鄭佳芳／《走進土地，「學習」回家》線上聲
旅特展—廣播內容立體轉譯的參與式策展實踐（報名單位：好家庭廣播股
份有限公司）
七、特別獎項
■特別貢獻獎（得主）：廖江化先生（藝名：廖江華）
■特別貢獻獎（得主）：倪蓓蓓女士
