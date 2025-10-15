對接2026氣運！從「西元出生年月日」掌握轉運神招…

占星專家「塔妮婭老師」表示，時序進入10月份，已正式對接2026年氣運，想要迎接開春好運，現在就要開始布局。（塔妮婭老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕節氣「寒露」已至，緊跟著「霜降」也即將來臨，占星專家「塔妮婭老師」表示，隨著時序進入10月份，其實已經正式對接2026年的氣運了，想要迎接開春好運，現在就要開始布局，除了從12生肖或12星座洞悉個人命盤，每個人的「西元出生年月日」其實也隱藏著命運軌跡。

塔妮婭老師強調，每個人的出「生日當天」其實都有一組專屬對應的「生命靈數」，「生命靈數源自古希臘的占數術，每個人都有一組生命數字隱藏在身體裡，每個數字都蘊含著為人不知的命運密碼！」

她進一步解釋如何從「個人出生日」找到自己的「生命靈數」？方法很簡單，將西元出生年月日加總到「個位數」，就知道自己是幾號人了！

➤例如:出生日是1990年12月23日

．算式為→1+9+9+0+1+2+2+3=27=2+7=9

．生命靈數為→9號人

塔妮婭老師有感而發，經過2025年一路走來很不容易，人際關係、價值觀、信念與生命藍圖的顛覆與重整……沒事的！這一切都是為了帶領我們走向新的世代、該放下的放下，重新整裝出發吧！

她也祝願大家從「生命靈數」掌握「轉運神招」，「2026年，命運牽引著我們走進全新篇章，無論是外在形象、生活方式甚至是工作型態、事業版圖、都將全面更新！」

➤【1號人】人我關係是2026主場景！

．2026氣運：在「自我推進」和「團隊合作」裡找到平衡，學會授權與信任，讓內在直覺帶領你前往新世界。

．轉運神招：努力實踐目標，穩扎穩打，機會與挑戰並存！記得多關心家庭與家人之間責任，和諧與合作會迎來好運，年底前趕快動起來吧，就從現在開始！

➤【2號人】溝通表達是重要課題！

．2026氣運：「感染力」與「社交圈」能讓靈感落實，請帶著創造力與正能量走進人群，不一樣的你，將在2026翻開新篇章。

．轉運神招：2026是進修與學習的最佳時機，積極的投入會有好的成績與回饋，建議現在就可以開始規劃有興趣的課程或安排身心靈之旅，為充飽電力接上快充線。

➤【3號人】專注力與自律的建構期！

．2026氣運：規劃能力與責任歸屬能穩定你的內在能量，穩固的向下扎根，一步一腳印完整你的新天地。

．轉運神招：接受轉變和突發性的事件能開啟新的契機，意志力和信心將會帶你完成任務！為了2026，記得從現在起就要保持「平靜」與「覺知」，動手找找能讓自己感到安全的方式和安心的地方吧！

➤【4號人】發揮影響力、突破框架的一年！

．2026氣運：明年將迎來許多新的挑戰和不同以往的機會，遇上「穩定中求變」的大轉折，切莫瞻前顧後，大膽地迎向一場「華麗的冒險」吧！

．轉運神招：重建固化的人際關係，能達成所願；建議試著多接觸身心靈或宗教大師，可能會給你不同的啟發；長官長輩都是你的貴人，別再卻步或想太多了，此時此刻就去和他們多親近聊聊吧！

➤【5號人】自由與責任兩者兼顧！

．2026氣運：3個月後將迎來愛與人際關係的收成期！切記，追尋自由固然重要，但請勇敢面對責任，展現你的柔性力量，別忘了，支持別人也是圓滿自己的新旅程。

．轉運神招：今年也是夥伴關係的昇華和合作能量很強的一年，選擇對自己有益的想法，看見自己內在的光。

➤【6號人】執行力和行動力大爆發！

．2026氣運：學習與應用並行的一年！請發揮創意和你的研究精神，掌握獨立自主與團隊合作之間的微妙接口，享受在夥伴關係中淬鍊出自我的重要旅程。

．轉運神招：尤其在感到「靈感爆發有如神助」的時期，請多結合手邊資源，深度規劃可以落實的時間表，執行力和行動力將帶你闖出一片天。

➤【7號人】 收穫與突破的力量年！

．2026氣運：在權力和責任之間，將找到新的啟示。請放下控制欲，去信任自然能量的流動，別擔心，你已經走在成功的路上了。

．轉運神招：向內尋求真理與答案，放下成見後能崛起的新力量，允許一切的發生，接受最好的安排，耐心與毅力是得到回報的不二法門。

➤【8號人】穩定中的蛻變轉換期！

．2026氣運：實現自身價值、拋開物質的枷鎖，付出者收穫的一年。勇敢尋夢的路上，難免會有挫折與迷惘，但請記住「初心」，讓它成為你繼續前行的力量。

．轉運神招：選擇對身心有幫助的決定，認識並接納自己的一切，「智慧」與「慈悲心」會帶你找到方向。多接觸大自然和安排規劃小旅行吧！

➤【9號人】人氣與桃花能量爆棚的一年

．2026氣運：放下與重生的靈魂校準，資源與人脈因緣俱足，相信自己的天賦與使命、全新的生命藍圖已啟動。

．轉運神招：高能量的智慧，將指引你走在對的路上。「人氣」與「桃花」雙收，宜發揮個人魅力與影響力，今年就放開胸懷感受愛與被愛，勇敢前行吧。

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒

．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

☆民俗說法僅供參考☆

