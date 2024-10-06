不只明星挨罵！《黑白大廚》型男「三星」也遭網路霸凌

三星（右）、金璿京慘遭網友罵翻。（翻攝自Netflix，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕不只明星容易遭受網友惡評，爆紅韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》黑白廚師也沒能逃過「網路惡評」困擾，包括「白湯池」200萬粉絲金璿京、「黑湯匙」三星等人接連收到酸民惡意留言，讓人飽受困擾。

被不少台灣網友點名的人氣廚師「三星」收到許多惡意留言，他在最初個人賽制中，被分到白種元老師評選，卻在節目受訪直言「比較希望從安成宰廚師那裡得到意見」，被網友指責「發言太輕率」。

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三星有絕佳領導能力圈粉，卻也難逃網友惡評。（翻攝自IG）

金璿京廚師曾為美國料理競賽節目《Restaurant Express》優勝者，卻在團體賽中，團隊合作不足、溝通失誤，當大家忙成一團時，她卻表示「需要有人來幫我」，慘遭網友惡評。

金璿京透露網友對她嚴重辱罵，從上周二起不斷收到負面評論，甚至一部影片就超過8000人留言，令她不堪其擾，直說「一輩子都沒想過會被韓國人網路霸凌，很遺憾事實就是如此」。

另外，16代烹飪名匠安惟鍟被隊友「放逐」，但團隊領導者崔鉉碩卻冷處理，甚至默默將他投票踢出，令崔鉉碩收到負面評論。

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