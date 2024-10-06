郭彥均與老婆冷戰「被整個世界遺棄」 導火線竟是因為路怒症

莎莎（右）今與郭彥均出席《WTO姐妹會》記者會。（八大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕郭彥均今（6日）與莎莎出席《WTO姐妹會》記者會，透露前一晚才跟結婚11年的老婆大吵所以心情不美麗，導火線是他日前開車時因遇到三寶而「路怒症」發作，導致夫妻倆至今一直冷戰，老婆甚至哭到雙眼紅腫。

郭彥均坦言每次錄影都覺得自己獲得「釋放」，脫口前一天才和老婆冷戰，起因是全家開車出門時遇到馬路三寶，「當下就覺得我那麼辛苦，把她們照顧得那麼好，只不過是唸了過馬路的人為什麼要闖紅燈而已，她們就要我不要兇，我就覺得好悶，然後冷戰到今天。」更開玩笑形容自己的感受猶如「被整個世界遺棄的感覺」。

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莎莎（右五）、郭彥均（左五）與新住民們。（八大提供）

一旁的莎莎也爆料郭彥均錄影時確實容易走心，「有時候我們聊到外國人嫁到台灣，跟另外一半吵架時，郭彥均還會因此落淚、哽咽。」郭彥鈞笑著解釋：「因為他們來到異地，父母親、朋友都不在，就很像是他們的世界不見了。」

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