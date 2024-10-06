〈在迦納共和國離婚〉女歌手公審親弟 親證斷絕關係

馬來西亞女歌手「Dior」大穎。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕馬來西亞女歌手「Dior」大穎唱紅〈在迦納共和國離婚〉在網路爆紅。她昨（5）日突在社群曬出親弟弟下跪痛哭的照片，指控對方長年愛賭博、借高利貸、偷竊、詐騙，為了不讓更多人受害，她決定出面大義滅親。

大穎這次大義滅親，原因是她真的對弟弟死心了。她發文寫著：「這是那個我以為他改過自新了的好弟弟。如果她找你們借錢，不管任何理由，都不要相信」。身為姊姊的大穎痛心：不要相信他口裡的任何一句話，他已經走火入魔了。

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大穎公開弟弟跪地痛哭的照片，並宣布斷絕關係。（翻攝自IG）

「發出來，會很難堪，很好笑。但我覺得我們不能再讓他這樣害人了。我有義務，保護好所有人的安危」大穎出來把弟弟惡劣行為抖出來，就是因為太多人被他騙了，大穎指出弟弟在外面借錢的時候，都告訴人家妹妹要讀書、沒錢交學費；或者告訴別人家人在醫院，利用家人進醫院開刀的時候，跟朋友借錢，騙人著集還醫藥費，氣得大穎痛罵：「這樣的話，他也說得出口」。

大穎說，弟弟從她10歲的時候就開始賭博，借錢的金額從幾千、幾萬，最後變成一個天文數字。每一次弟弟都說是最後一次，事實證明信任被弟弟濫用，他始終不知悔改，大穎甚至曾崩潰到連自己都去賭博，再把贏來的錢借給弟弟，但弟弟就像無底洞，不知道回頭和戒賭。於是大穎決定不再幫弟弟還賭債，因為自己也沒錢了。

大穎拿出證據，證明弟弟騙了家人、女朋友的錢。（翻攝自IG）

沒了大穎的援助，弟弟開始詐騙，偷竊。弟弟偷全家的錢、偷親戚的錢、偷女朋友的錢，甚至害妹妹差點被綁架。所以大穎決定不再幫他，甚至還要警告大眾，弟弟是個渣男，呼籲大家不要被騙。

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