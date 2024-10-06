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不敢相信！旅日巨星翁倩玉74歲了 超凍齡美顏曝光

不敢相信！旅日巨星翁倩玉74歲了 超凍齡美顏曝光翁倩玉保養得宜，根本看不出實際年紀。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕旅日巨星翁倩玉宣布明年台灣開唱，74歲的她保養得宜，根本看不出實際年紀，不吝跟台灣歌迷分享凍齡秘訣，開心表示：「就是多笑、不要皺眉，然後餐餐吃 7分飽，盡量在晚上8點以前吃完。」認為減輕身體負擔才能更健康。

相關新聞：江蕙華麗復出！旅日巨星翁倩玉深愛台灣 接棒宣布好消息

話雖如此，翁倩玉卻老實招認，每次返鄉回到台灣都會「破功」，因為真的太愛台灣美食，包括潤餅、燒餅油條及牛肉湯，全都是她的最愛。

翁倩玉宣布開唱的好消息。（大大娛樂提供）翁倩玉宣布開唱的好消息。（大大娛樂提供）

翁倩玉透露不愛吃甜點蛋糕，加上滴酒不沾，平常會認真做飲控，多吃蔬菜及蛋白質，「我至今還是每天仰臥起坐、深蹲，有時候也會快走，帶著狗狗出門運動。」

翁倩玉明年2月15、16日將在台北國際會議中心舉辦兩場「翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會」，近來已經進入籌備階段，認真討論歌單，有望重現《祈禱》、《永遠相信》、《愛的奉獻》等膾炙人口的金曲。

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