不敢相信！旅日巨星翁倩玉74歲了 超凍齡美顏曝光

翁倩玉保養得宜,根本看不出實際年紀。(大大娛樂提供)



〔記者陽昕翰/台北報導〕旅日巨星翁倩玉宣布明年台灣開唱,74歲的她保養得宜,根本看不出實際年紀,不吝跟台灣歌迷分享凍齡秘訣,開心表示:「就是多笑、不要皺眉,然後餐餐吃 7分飽,盡量在晚上8點以前吃完。」認為減輕身體負擔才能更健康。

話雖如此,翁倩玉卻老實招認,每次返鄉回到台灣都會「破功」,因為真的太愛台灣美食,包括潤餅、燒餅油條及牛肉湯,全都是她的最愛。

翁倩玉宣布開唱的好消息。(大大娛樂提供)

翁倩玉透露不愛吃甜點蛋糕,加上滴酒不沾,平常會認真做飲控,多吃蔬菜及蛋白質,「我至今還是每天仰臥起坐、深蹲,有時候也會快走,帶著狗狗出門運動。」

翁倩玉明年2月15、16日將在台北國際會議中心舉辦兩場「翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會」,近來已經進入籌備階段,認真討論歌單,有望重現《祈禱》、《永遠相信》、《愛的奉獻》等膾炙人口的金曲。

