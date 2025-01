江蕙華麗復出！旅日巨星翁倩玉深愛台灣 接棒宣布好消息

翁倩玉宣布開唱的好消息。(大大娛樂提供)

〔記者陽昕翰/台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙昨(5日)晚在國慶晚會復出,美聲再現讓歌迷非常想念,而旅日巨星翁倩玉今(6日)也宣布好消息,暌違15年確定要在台灣舉辦個唱。

翁倩玉曾獲金馬影后、亞太影后、日本唱片大賞的肯定,除了是影視歌三棲天后,更是知名的版畫藝術家,她在16歲踏入日本歌壇出片,18歲主演台灣電影《小翠》票房極佳,成為當紅青春偶像,22歲就以電影《真假千金》拿下第10屆金馬影后。

翁倩玉在29歲之際,以一曲《魅せられて》(愛的魅惑)在日本大賣200萬張,並一舉拿下「日本唱片大賞」最大獎、「富士電視台FNS音樂祭」歌唱獎、「朝日電視台音樂祭」評審團大獎、「GOLDEN CANARY」銅牌、「橫濱音樂祭」年度大獎 和 「新宿音樂祭」RADIO音樂獎,集滿六大滿貫,聲勢橫掃全亞洲。

翁倩玉宣布將在台灣開唱。(大大娛樂提供)

翁倩玉最為人津津樂道的是深愛台灣,她曾因不願改成日本姓名而失去許多角色、演出機會,但她說:「我是台灣女孩子,那就是我、我只想做我自己。」

靠著自身努力,翁倩玉屢屢在日本藝壇發光發熱,她也將帶著對台灣的愛「返鄉」開唱,明年2月15、16日在台北國際會議中心舉辦兩場「翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會」,門票將於10月22日開賣,購票可洽「年代售票」及全台便利超商。

