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娛樂 音樂

江蕙華麗復出！旅日巨星翁倩玉深愛台灣 接棒宣布好消息

翁倩玉宣布開唱的好消息。（大大娛樂提供）翁倩玉宣布開唱的好消息。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙昨（5日）晚在國慶晚會復出，美聲再現讓歌迷非常想念，而旅日巨星翁倩玉今（6日）也宣布好消息，暌違15年確定要在台灣舉辦個唱。

翁倩玉曾獲金馬影后、亞太影后、日本唱片大賞的肯定，除了是影視歌三棲天后，更是知名的版畫藝術家，她在16歲踏入日本歌壇出片，18歲主演台灣電影《小翠》票房極佳，成為當紅青春偶像，22歲就以電影《真假千金》拿下第10屆金馬影后。

翁倩玉在29歲之際，以一曲《魅せられて》（愛的魅惑）在日本大賣200萬張，並一舉拿下「日本唱片大賞」最大獎、「富士電視台FNS音樂祭」歌唱獎、「朝日電視台音樂祭」評審團大獎、「GOLDEN CANARY」銅牌、「橫濱音樂祭」年度大獎 和 「新宿音樂祭」RADIO音樂獎，集滿六大滿貫，聲勢橫掃全亞洲。

翁倩玉宣布將在台灣開唱。（大大娛樂提供）翁倩玉宣布將在台灣開唱。（大大娛樂提供）

翁倩玉最為人津津樂道的是深愛台灣，她曾因不願改成日本姓名而失去許多角色、演出機會，但她說：「我是台灣女孩子，那就是我、我只想做我自己。」

靠著自身努力，翁倩玉屢屢在日本藝壇發光發熱，她也將帶著對台灣的愛「返鄉」開唱，明年2月15、16日在台北國際會議中心舉辦兩場「翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會」，門票將於10月22日開賣，購票可洽「年代售票」及全台便利超商。

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