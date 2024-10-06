大書出軌有人在臭！ Joeman新片談Dcard殞落 網瘋：最強預言家

Joeman（右）新片大談Dcard殞落，正好撞上成員大書婚內出軌。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕社群平台Dcard成員「大書」近期被他的前妻發文影射外遇，導致婚姻破局，引發軒然大波。豈料，百萬YTR「Joeman」稍早（6日）更新新片，大談知名論壇Dcard的殞落，也讓網友懷疑：「有人在臭。」

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Joeman稍早（6日）上傳最新影片，談論由於社群平台Threads的爆紅發展，給Dcard流量用戶帶來影響。由於Threads演算法比起Dcard更常推播具有爭議性的文章，讓網友更加喜愛使用Threads活網（泡在網路上之意），直言目前Dcard爆火文章，比起過往巔峰時期更難有觸擊。

Joeman認為Threads正在殺死Dcard。（翻攝自YT）

影片推出時間，適逢Dcard成員「大書」爆出婚內出軌，也讓網友驚呆，紛紛認為Joeman剛好蹭上了這波流量，「流量鬼才」、「好像有人在臭」、「現在發這個太狠了」對此，Joeman也在留言區聲明：「此片拍攝於9/9號」

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