晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大書出軌有人在臭！ Joeman新片談Dcard殞落 網瘋：最強預言家

Joeman（右）新片大談Dcard殞落，正好撞上成員大書婚內出軌。（翻攝自IG）Joeman（右）新片大談Dcard殞落，正好撞上成員大書婚內出軌。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕社群平台Dcard成員「大書」近期被他的前妻發文影射外遇，導致婚姻破局，引發軒然大波。豈料，百萬YTR「Joeman」稍早（6日）更新新片，大談知名論壇Dcard的殞落，也讓網友懷疑：「有人在臭。」

相關新聞：Dcard大書出軌早被預言！前同事再爆狠料「特別照顧正妹實習生」

Joeman稍早（6日）上傳最新影片，談論由於社群平台Threads的爆紅發展，給Dcard流量用戶帶來影響。由於Threads演算法比起Dcard更常推播具有爭議性的文章，讓網友更加喜愛使用Threads活網（泡在網路上之意），直言目前Dcard爆火文章，比起過往巔峰時期更難有觸擊。

Joeman認為Threads正在殺死Dcard。（翻攝自YT）Joeman認為Threads正在殺死Dcard。（翻攝自YT）

影片推出時間，適逢Dcard成員「大書」爆出婚內出軌，也讓網友驚呆，紛紛認為Joeman剛好蹭上了這波流量，「流量鬼才」、「好像有人在臭」、「現在發這個太狠了」對此，Joeman也在留言區聲明：「此片拍攝於9/9號

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中