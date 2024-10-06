樂天女孩登場國慶晚會 菲菲站C位秀「最強台式應援」

左起為嘎琳、菲菲和孟潔。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國慶晚會昨（5日）在台北大巨蛋盛大舉行，國內6支職棒隊、9支職籃隊的46位啦啦隊隊員齊聚舞台熱舞，「樂天女孩」菲菲、孟潔和嘎琳甜美登台亮相。菲菲表示，這次受邀登上晚會舞台，象徵著啦啦隊在台灣受到越來越多的關注與認可，「前一天晚上因為太興奮睡不著，在大巨蛋表演更是讓人興奮加倍。」

菲菲以及選入中職12強啦啦隊的孟潔和嘎琳，穿上球衣在台上熱舞，嘎琳表示這是她第一次參加國慶晚會，收到邀請時非常興奮，覺得能在這麼大型的舞台上演出是一個非常棒的經驗。菲菲則回憶這並不是她第一次參加國慶活動，過去就讀國立台灣戲曲學院時，每年都會在總統府前表演，但今年是她首次以啦啦隊員的身分受邀，展現活力四射的「台式應援」。

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（左起）孟潔、菲菲和嘎琳在晚會後台合影。（樂天桃猿提供）

啦啦隊員一字排開時，菲菲站在正C位，她笑說大家都注意到她站在C位，當時她以樂天代表的身分站上中間位子，感到非常感動，「希望能讓更多人看到樂天女孩的努力，展現我們的活力和動感舞蹈，讓大家認識樂天女孩。」嘎琳和孟潔這次也被選為12強啦啦隊，嘎琳說：「能夠受邀代表中華隊加油，讓我們前進東京巨蛋，真的非常榮幸和開心。」

談到這次晚會的演出心情，菲菲表示由於大巨蛋場地非常大，排練時幾乎都是跑著進行，「平常應援不會全身痠痛，這次表演完真的感覺全身痠痛，快走不動了。」嘎琳也提到，為了這次的國慶演出，她提前加強排練，確保自己能在這麼大的舞台上呈現最佳狀態。

晚會結束後，孟潔表示，需要好好休息；菲菲則在社群媒體上分享了泡澡的限時動態，秀出美腿，好好放鬆。她今（6日）會在總統府前繼續彩排，為了國慶日當天的演出做準備，屆時將與「樂天女孩」岱縈、熊霓、穎樂、Kira和儷軒一起登台演出。

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