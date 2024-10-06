吳姍儒主持戀綜卻喊「羨慕嫉妒恨」 好友曾沛慈共感人妻心聲

〔記者侯家瑜／台北報導〕《萌寵明星粗乃玩》第四季電視版即將在TVBS歡樂台、NETFLIX播出，加入戀綜元素轉型為戀愛季，讓節目人氣再創新高，觀眾將能透過不同平台欣賞這一季俊男美女與萌寵們養眼又刺激的內容。

余祥銓（左起）、鹿希派、各務孝太作客觀察室擔任嘉賓，帶來不少笑料。（TVBS提供）

身為節目策劃人兼主持人的Sandy吳姍儒表示羨慕：「為什麼我們以前都沒有戀綜？」更無奈說道：「我出道後就是平凡過生活，再來就直接結婚，沒有任何緋聞跟圈內帥哥，完全沒有享受過這樣的浪漫。」被封為戀綜博士的阿本也特別推薦大家無痛開追的方式，「衝浪特輯除了有大家的好身材之外還有新朋友加入，大家也開始展露出真實的性格也有比較明確的發展，從這集開始看之後再回頭去看前面集數也會有很趣！」

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溫妮（左起）、阿本、吳姍儒於觀察室分析男女嘉賓情感走向。（TVBS提供）

吳姍儒（左）找來好姐妹曾沛慈一同觀察戀綜藝男女嘉賓。（TVBS提供）

本季由阿本、溫妮擔任戀愛觀察員，還有「廢弟弟出任務」系列的班底余祥銓、鹿希派、各務孝太作客觀察室擔任嘉賓，帶來直男觀點與逗趣行為，Sandy更特別邀請到好姐妹曾沛慈一同親訪嘉賓們生活的小屋，為觀眾帶來了更多趣味觀察與互動，兩人還大聊錄製觀察型戀綜心得，曾沛慈興奮表示：「第一次接觸這類型的節目，可以用上帝視角觀察大家很新奇，也有被來賓們的掏心掏肺與坦率驚訝到。」也掛保證強調節目真的超有戀愛感，「我們兩個身為人妻只有羨慕嫉妒恨可以形容。」

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