孫安佐當評審被嗆「腦子進水」爆肢體衝突！ 狄鶯發聲：不要因為別人懷疑自己

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代孫安佐昨（14日）受邀擔任真人秀《拳願之星》評審，疑與一旁的評審挑釁，被嗆「你腦子有洞沒關係，也別進那麼多水。」雙方在現場爆發肢體衝突，錄影一度中斷。身為母親的狄鶯，今在臉書分享心靈雞湯文，配圖則是與老公孫鵬、兒子孫安佐的合照，她認為要全心全力做自己，才有資格去愛別人，「僅有一次的青春，一定要勇敢，大大方方的全力做自己。」

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狄鶯文中提到，無論從什麼時候開始確定自己的人生目標，重要的是開始之後就不要停止，「隨時要提醒自己『不忘初心，愛您所愛』，無論你從什麼時候決定結束，重要的是結束後就不要後悔。如果這個世界真的有奇蹟，那只是『堅持努力』的另一個名字。我們風塵僕僕地來到這個世界，要為自己喜歡的人熱愛生活，也要為愛自己的人努力地活著。外面吵雜的聲音真的無關緊要，不要因為別人不好的言論便懷疑和否定自己。僅有一次的青春，一定要勇敢，大大方方的全力做自己。」

狄鶯分享，朋友所說的一段話，讓她頗有同感，「生活各自不易，個人所求不同，各自立場不一，勿在別人心中修行自己，也不要在自己心中強求別人。」表示人生從來都沒有不完美，各有各的不足、難處及煩惱，「沒必要和一些沒必要的人去說一些沒必要的話，然後產生一些沒必要的情緒，因為我們每個人立場不同，所求不一，所以不必刻意強求別人的認同和理解。你不能用自己的腳步，去丈量別人該走的路。你認為的康莊大道，也許就是別人的荊棘之路；你認為的精彩人生，也許是別人生活的枷鎖。」

狄鶯並未講述是否與兒子的事件有關，但從貼文中可發現她分享、引述多段別人的心靈雞湯文，目的就是希望大家可以「全心全力做自己才有資格去愛別人」。

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