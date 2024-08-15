（連線專訪）影后變身《異形》新一代女英雄致敬雪歌妮！掛保證「粉絲絕對滿意」

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕26歲威尼斯影后卡莉史派妮在新片《異形：羅穆路斯》化身新一代對抗異形的女英雄「小雨」，接受本報專訪時不諱言角色深受《異形》系列女主角雪歌妮薇佛的啟發，更透露導演費德阿瓦雷茲本身和自己一樣都是該系列大粉絲，「這是他夢想拍攝的作品，粉絲絕對可以放心！」

威尼斯影后卡莉史派妮在新片《異形：羅穆路斯》，化身新一代對抗異形的女英雄「小雨」。（二十世紀影業提供）

該片的時間線介於《異形》及《異形第2集》之間，並由「異形之父」、系列原創導演雷利史考特擔任製片，《屍變》、《暫時停止呼吸》驚悚大導阿瓦雷茲接棒執導。卡莉坦言演出前花了很多時間研究雪歌妮在第一部電影中的演出，「我也聽了很多她談論這部電影的訪談，以及她如何處理角色，我認為雪歌妮為恐怖片中的女性所做的事情是非常需要的。」

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雪歌妮薇佛在《異形》系列創造了全新的女英雄形象。（翻攝自IMDB）

卡莉大讚雪歌妮推翻以往恐怖片中女性的形象，「我認為編劇也給了她很大的空間，因為她飾演的蕾普莉並不是特意為男性或女性而寫的，所以她不必像過去那樣與一些帶有性別歧視的寫作抗爭，讓她能夠注入自己獨特的風格，從而創造出了這個經典角色。」直說雪歌妮在很多方面為電影中的女性，特別是恐怖片中的女性拓展全新的形象。

卡莉史派妮（右二）大讚導演費德阿瓦雷茲（左）為《異形：羅穆路斯》注入新觀點。（二十世紀影業提供）

提到自己飾演的「小雨」，卡莉感謝有雪歌妮開闢的道路，讓她更能夠注入自己的想法和觀點，「這感覺非常自然，我和編導費德創作的劇本，還有我們對於角色的看法非常契合」。她表示，雖然希望在片中注入一些「蕾普莉風格」的時刻，讓觀眾可以想起那些經典作品和她的表演，「但我覺得我還是需要做出自己的詮釋。」

導演費德阿瓦雷茲（左）和製片雷利史考特一同出席《異形：羅穆路斯》首映。（二十世紀影業提供）

除了本身對《異形》系列的喜愛，卡莉覺得更重要的是電影的製作及幕後推手，「作為一個非常熱愛電影的人，首兩集導演雷利史考特和詹姆斯柯麥隆在完全不同的方式下所做的事情，改變了電影製作的方式與風格。」她說對這個系列的喜愛不僅因其娛樂性、恐怖、故事和角色，也因為這些電影背後的製作過程，「這是讓我難以忘懷，同時也是如此期待探索這部電影的原因。」

卡莉史派妮在《異形：羅穆路斯》和異形近距離接觸。（二十世紀影業提供）

至於本片編導阿瓦雷茲，卡莉說他最棒的地方，就是以一個影迷的身份來執導這部電影，「他一直是這個系列的粉絲，花了多年時間在思考如何著手這部電影，所以他做出的每一個決定、每一個細節都非常周到。」

卡莉史派妮在《異形：羅穆路斯》對抗異形。（二十世紀影業提供）

卡莉認為阿瓦雷茲在創作過程完全為影迷著想，「我認為粉絲們絕對會滿意，他將會保留我們所有人希望在這些電影中保留的元素，同時帶來一些我們在系列中從未見過的新奇觀點，這是這部電影最令人興奮的地方！」《異形：羅穆路斯》今天（15日）正式在台上映。

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