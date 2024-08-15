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娛樂 電影

療癒神劇回歸！福伯、傑森席格《誠實診療室》師徒再搭擋

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 喜劇影集《誠實診療室》首季播出後廣受好評，於知名影評網站爛番茄獲得91%新鮮度，觀眾爆米花指數也有87% 高分好評。「馬修」傑森席格與「福伯」哈里遜福特在劇中飾演師徒關係的心理醫生，攜手回歸第二季，日前也釋出最新劇照與前導預告。

哈里遜福特（左）和傑森席格攜手回歸《誠實診療室》第二季。（Apple TV+ 提供）哈里遜福特（左）和傑森席格攜手回歸《誠實診療室》第二季。（Apple TV+ 提供）

該劇圍繞在傑森飾演的諮商師身上，走不出已逝妻子傷痛的他打破常規，對患者採用一種「誠實療法」，直言不諱地表達自己內心想法，甚至無視諮商師的專業與道德。他發現這樣做竟對他人以及自己的人生都產生了巨大的影響和變化。

以《泰德拉索：錯棚教練趣事多》榮獲艾美獎最佳喜劇男配角的布雷特戈德斯坦身兼編劇與監製，劇本靈感來自於他患有帕金森氏症的父親。這次他也確認將加入第二季客串演出，令人好奇他將以什麼角色登場。而影集在首季尾聲迎來了驚人反轉結局，讓觀眾更加期待第二季的發展。《誠實診療室》第一季於 Apple TV+ 熱播中，第二季將於10月16日於Apple TV+ 全球首播前兩集，每週三更新一集。

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