（專訪）王淨親揭《鬼才》結尾戲竟然講到哭！坦言被嫌曝光率高走心「怕害到大家」

《鬼才之道》專訪，張榕容（左起）、陳柏霖、王淨。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／專訪〕台片《鬼才之道》笑中帶淚的情節讓不少觀眾有共鳴，陳柏霖、張榕容和王淨三位主角演出時也有不少自我投射。片中王淨飾演的「同學」生前一事無成，死後當鬼還得力爭上游、努力不消失，戲外她透露因為被嫌曝光率太高，一度擔心會害了電影，更在回想起最後一場獨白戲時忍不住落淚，笑喊「今天這個訪問非常詭異！」

該片建構了全新的陰間世界觀，張榕容飾演的「厲鬼天后」凱薩琳幫忙調教「菜鳥鬼」王淨，陳柏霖則化身「厲鬼經紀」Makoto，眾鬼忙著嚇人、努力被看見，甚至製造都市傳說的過程，簡直就是競爭激烈的演藝圈縮影。

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《鬼才之道》專訪，王淨。（記者胡舜翔攝）

陳柏霖認為片中每一個角色都讓他拍攝時想到自己的生命歷程，「看到『同學』會想到自己剛出道的時候，現在可能像凱薩琳，每一個角色都囊括了很多，不管是這個行業，或是其他人在職場上面臨到的狀態。」

王淨在片中一直被嫌「不行」，戲外則常被網友酸「怎麼又是王淨」，她透露原本以為還好，直到前陣子《鬼才之道》台北電影節首映時，她突然非常緊張，「其實自己體感好像沒有拍很多東西，也確實已經一年多沒有進組了，但因為現在有串流平台，就會讓大家覺得一直出現」。她說因此有點擔心會不會害到大家，讓一旁陳柏霖聽了暖心表示：「怎麼可能！」

《鬼才之道》專訪，張榕容（左起）、陳柏霖、王淨。（記者胡舜翔攝）

張榕容則回憶之前拍攝台片《逆光飛翔》時，正好在拍另一部驚悚片，為此飛回台北拍了3天跳舞戲，卻被監製帶到頂樓罵了3個鐘頭，「她說我真的跳得很不好，剛開始我是很憤怒的，我覺得我正在拍一個每天工作16個鐘頭的驚悚電影，要人格分裂，哪裡來的時間在飯店練舞，為什麼要罵我！」

但為此張榕容失去自信，加上拍驚悚片心理狀態也不好，又要在《逆光飛翔》演一個積極向上的人，讓她壓力大到身體出狀況，「我當時還得帶狀泡疹跟圓形禿，整個過程非常痛苦，後來我是靠著裕翔跟片中唱歌玩音樂的朋友們慢慢被治癒的，覺得自己活在一個有亮光的世界，為什麼還要去想那些負面的？」直說轉念後才看開。

《鬼才之道》專訪，陳柏霖（左起）、王淨。（記者胡舜翔攝）

電影2021年先拍攝了前導概念短片，相隔3年才終於讓觀眾看到全貌，陳柏霖不諱言「《鬼才》可能是我花費時間最長的，尤其等待過程經歷最長」，過程中導演徐漢強也改過不少版本的劇本，像是Makoto和凱薩琳本來有點敵對的味道，他簽下王淨的角色是故意來氣她的，甚至還有一個版本他其實是王淨的叔公，雖然後來掰不下去，但三人聽了都覺得這個設定其實很有趣。

不過現在完成的版本中，王淨在最後領悟了人生道理，更在結尾對著片中外甥女說「你不用成為一個特別的孩子也沒關係」。她透露那場戲每看必哭，更說當時因為小寶寶很難對戲，正好現場道具有她小時候的照片，所以其實拍攝時是對著自己的照片講台詞，彷彿在跟自己的童年喊話，受訪時說到「就算妳不成為一個很厲害的人，大家也還是都會愛你」時，竟當場落淚，讓她忍不住自嘲「我本來覺得受訪時掉眼淚很煽情！」

張榕容的哭點則是片中大家中元節各自回家，但沒有人看得到她們，「覺得很唏噓，因為明明還在。」她說現實中也曾想過，如果有一天怎麼樣了，會有來世嗎，「一方面很怕被忘記，但又怕自己離開會帶給別人忘不掉的哀痛，有時候覺得不如被忘記吧！」感嘆「生死是逃不掉的輪迴。」

《鬼才之道》專訪，王淨。（記者胡舜翔攝）

陳柏霖接著表示，「希望自己的離開不要讓別人很難過，所以有時候真的覺得自己是最後一個可能是最好的，因為你不知道大家會不會好好照顧自己。」張榕容更說：「我平常的開朗，就是我已經想好很多悲觀的事情，再想辦法克服。」說著說著備感沉重，她當場笑言：「這就是《鬼才之道》的精神，幹話滿滿，但又很溫暖！」《鬼才之道》全台上映中。

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