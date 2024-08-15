趙正平深夜發飆！火大重砲「早就看你不爽」 補刀嗆出事剛好

〔記者邱奕欽／台北報導〕「趙哥」趙正平自幕後轉戰幕前，憑藉直率又好笑的反應在節目《康熙來了》走紅，與主持人「小S」徐熙娣的有趣互動，更是許多觀眾最愛的橋段之一。不過，趙正平近日突然半夜發飆：「早就看你不爽了！」引發大批網友們朝聖，並紛紛猜測：「到底在說誰？」

趙正平深夜在Threads發飆。（資料照，記者胡舜翔攝）

趙正平13日深夜突在Threads發飆怒轟：「早就看你不爽了！會出事剛剛好而已啦！」濃厚的八卦味，立刻吸引許多網友前來朝聖，各個在留言卡位敲碗求真相。有心急網友要趙正平將人名講出來，「趙哥你再不講我就急給你看」、「有話就明說吧！男子漢敢做敢當，否則就是？」、「所以趙哥你到底在說誰？」

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網友們不死心開始鍵盤辦案，將答案鎖定為時常在節目上揶揄趙正平的張立東，也有部分網友猜測，是近日爆出YT拆夥的羅時豐。無獨有偶，趙正平幾天前也發文重砲：「真的很討厭這對姊妹！」雖未指名道姓，但多數網友認為就是在指網球界的「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴，不過無論網友如何求真相，趙正平依舊不解答。

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