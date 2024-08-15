晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

趙正平深夜發飆！火大重砲「早就看你不爽」 補刀嗆出事剛好

〔記者邱奕欽／台北報導〕「趙哥」趙正平自幕後轉戰幕前，憑藉直率又好笑的反應在節目《康熙來了》走紅，與主持人「小S」徐熙娣的有趣互動，更是許多觀眾最愛的橋段之一。不過，趙正平近日突然半夜發飆：「早就看你不爽了！」引發大批網友們朝聖，並紛紛猜測：「到底在說誰？」

趙正平深夜在Threads發飆。（資料照，記者胡舜翔攝）趙正平深夜在Threads發飆。（資料照，記者胡舜翔攝）

趙正平13日深夜突在Threads發飆怒轟：「早就看你不爽了！會出事剛剛好而已啦！」濃厚的八卦味，立刻吸引許多網友前來朝聖，各個在留言卡位敲碗求真相。有心急網友要趙正平將人名講出來，「趙哥你再不講我就急給你看」、「有話就明說吧！男子漢敢做敢當，否則就是？」、「所以趙哥你到底在說誰？」

網友們不死心開始鍵盤辦案，將答案鎖定為時常在節目上揶揄趙正平的張立東，也有部分網友猜測，是近日爆出YT拆夥的羅時豐。無獨有偶，趙正平幾天前也發文重砲：「真的很討厭這對姊妹！」雖未指名道姓，但多數網友認為就是在指網球界的「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴，不過無論網友如何求真相，趙正平依舊不解答。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中