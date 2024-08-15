本土劇女星成了戀愛腦！靠交友軟體「招惹閨密尪滾床」

羅巧倫（左）在《願望》裡在交友軟體認識韓宜邦，進而發生一夜情。（三立提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕羅巧倫在三立八點檔《願望》中和林萱瑜、游詩璟、邱子芯是同事也是好閨密，戲裡透過交友軟體竟陰錯陽差認識游詩璟的丈夫韓宜邦，進而滾床發生關係，背叛閨密破壞友誼，造成不可收拾的錯誤。

現實生活中，羅巧倫自稱從未透過交友軟體去認識朋友，雖也曾好奇過，但至今連下載都沒有，笑說曾在單身很多年時，一度想透過交友軟體認識人，但想想在完全不知對方背景真假的情況下交往， 還是覺得太危險而作罷。

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劇中羅巧倫扮演的角色是個戀愛腦女生，一心一意就要談戀愛，韓宜邦直呼：「最害怕這種人。」表示自己過去就曾碰過類似女生，雙方只吃過一次飯，就發現對方好投入，於是他只能快閃，對他而言，戲裡的羅巧倫如同小白兔。

羅巧倫（左）在《願望》裡在交友軟體認識韓宜邦，進而發生一夜情。（三立提供）



羅巧倫認為想談戀愛和戀愛腦是兩回事，現實中雖也渴望戀愛但還算清醒型，把戀愛時間都花在追劇，很容易就喜歡上男主角，像她之前迷上《墨玉雲間》男主角王星越，竟還透過關係要到簽名照，得意地炫耀說：「很瘋狂，我超開心的，他現在都不隨便幫人簽名了！」

她還笑說韓宜邦老婆林萱瑜最迷池昌旭，羅巧倫就會虧她說：「你就喜歡近一點的，韓國是怎麼遇得到啊！」林萱瑜還開玩笑說如果有機會和池昌旭交往，韓宜邦應該會成全退出，但她只要能和池昌旭合照就好。

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