詹懷雲揪鮮肉男星放送「肌情」 被告白記憶全都曝

〔記者蕭方綺／台北報導〕詹懷雲、黃信赫、金東昱3帥在CATCHPLAY+、愛奇藝新戲《讓我看見你是誰》中飾演高中男生，劇裡不僅在「有交過女朋友嗎」、「怎麼追女生」的戀愛話題上互虧，更曝光3人穿緊身泳褲在游泳池邊暖身、展露結實身材的養眼畫面。

黃信赫（左起）、詹懷雲、金東昱在《讓我看見你是誰》中秀出肌肉。（CATCHPLAY＋提供）

對於挑戰拍攝下水戲，詹懷雲表示自己常往海邊跑，平時就很喜歡玩水，拍攝前滿平常心，反倒是黃信赫透露自己其實不會游泳，因此特地去上游泳課，也有跟劇中好友金東昱討教技巧，黃信赫說：「他們兩人都超淡定，反而是我當天很緊張，不過東昱說覺得我算是有天分，學習速度很快，雖然這樣說但我多少還是會怕怕的，只能努力滿足導演的要求。」

請繼續往下閱讀...

黃信赫（左）和雷嘉汭在《讓我看見你是誰》中甜蜜對視。（CATCHPLAY＋提供）

預告中除了呈現高中生會有的戀愛煩惱話題，更充滿青澀又令人害羞的粉紅泡泡畫面，對於3帥是否曾有過被人告白的經驗，黃信赫透露，以前唸書時曾在樓梯間被告白過一次，「有一位學妹在樓梯間拿巧克力送我，當面跟我告白，這是我這輩子唯一一次被告白，當下真的滿害羞緊張的」，他也提到此次飾演校草「羅紹賢」，劇中也有被雷嘉汭當面告白的情節，不忘對粉絲喊話：「這部戲不僅充滿粉紅泡泡，還有喜劇的氛圍，會讓你開開心心然後心臟砰砰跳地看完！」

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》將於8月30日起每週五17:00於CATCHPLAY+影音平台及愛奇藝國際版同步更新上架，CATCHPLAY電影台8月31日起跟播，全劇共8集、每週更新2集。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法