猛！SJ始源豪氣「帶記者出國」 當壞男人險卡關

韓劇《DNA Lover》鄭仁仙（左）、崔始源。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團Super Junior將於週六在台開唱，始源主演新劇《DNA Lover》同天開播，他在記者會上豪氣立下收視公約，放話要送記者出國旅遊，還要在光化門穿韓服開唱，與觀光客同樂，更驚喜透露利特、神童有客串演出。

始源在《DNA Lover》飾演的婦產科醫師沈延宇兼具醫術和父愛，但當女人對他產生占有慾時，他會毫不留情的選擇分手。始源為演出角色，聽取醫生們許多建議，他不忘開玩笑說：「要當個壞男人太難了，這大概是我嘗試過的演技中最難的吧！」透露每集至少給觀眾帶來一兩次的歡樂。

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始源表示客串的利特、神童不忘關心電視劇進度，更爆料利特演上癮，原本想來客串4次，因行程太忙沒能如願。

時隔兩年回歸戲劇的女主角鄭仁仙演出基因中心研究員，和始源有曖昧情，她主動向導演提出以短髮造型亮相，符合角色形象。《DNA Lover》17日在friDay影音上架。

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