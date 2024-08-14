晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《地面師》海報遭魔改！撞臉台灣5大咖「視網膜竄C位」

《地面師》演員撞臉台灣5大咖。（翻攝自臉書）《地面師》演員撞臉台灣5大咖。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕日本男星綾野剛、豐川悅司主演的Netflix日劇《地面師》改編自同名小說，並參考真實發生的詐騙案，播出後好評不斷，目前在全球非英語節目收視排名第3，熱度居高不下。而知名粉專「台灣迷因」更惡搞修圖成台版海報，意外成為主角的視網膜忍不住現身回應。

台灣迷因魔改《地面師》海報，小編曬原圖求饒。（翻攝自臉書）台灣迷因魔改《地面師》海報，小編曬原圖求饒。（翻攝自臉書）

《地面師》集結實力派陣容，「台灣迷因」也透過修圖端出台版5大咖，將綾野剛變成視網膜，豐川悅司變成黃國倫，小池榮子變成苗可麗，北村一輝變成林智賢，瀧正則變成白雲，乍看與原版海報如出一徹，不過小編發出後不忘求饒：「請netflix不要告我謝謝。」

台灣版本一出，海報人物紛紛現身留言，視網膜配合表示，「我來想想看怎麼演」，白雲則留言「凡走過必留下痕跡……有這麼巧嗎！」，林志賢特別轉發貼文「敬請支持台灣版～地面師」，黃國倫則笑說難怪這兩天一直被私訊，「我一直都很低調，但還是被發現」，連老婆寇乃馨也忍不住幫腔：「如果連我都會認錯？那就真的是沒錯了！看來⋯今晚我必須得拉著黃國倫熬夜來刷劇，看看他的表現如何」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中