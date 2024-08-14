《地面師》海報遭魔改！撞臉台灣5大咖「視網膜竄C位」

《地面師》演員撞臉台灣5大咖。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕日本男星綾野剛、豐川悅司主演的Netflix日劇《地面師》改編自同名小說，並參考真實發生的詐騙案，播出後好評不斷，目前在全球非英語節目收視排名第3，熱度居高不下。而知名粉專「台灣迷因」更惡搞修圖成台版海報，意外成為主角的視網膜忍不住現身回應。

台灣迷因魔改《地面師》海報，小編曬原圖求饒。（翻攝自臉書）

《地面師》集結實力派陣容，「台灣迷因」也透過修圖端出台版5大咖，將綾野剛變成視網膜，豐川悅司變成黃國倫，小池榮子變成苗可麗，北村一輝變成林智賢，瀧正則變成白雲，乍看與原版海報如出一徹，不過小編發出後不忘求饒：「請netflix不要告我謝謝。」

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台灣版本一出，海報人物紛紛現身留言，視網膜配合表示，「我來想想看怎麼演」，白雲則留言「凡走過必留下痕跡……有這麼巧嗎！」，林志賢特別轉發貼文「敬請支持台灣版～地面師」，黃國倫則笑說難怪這兩天一直被私訊，「我一直都很低調，但還是被發現」，連老婆寇乃馨也忍不住幫腔：「如果連我都會認錯？那就真的是沒錯了！看來⋯今晚我必須得拉著黃國倫熬夜來刷劇，看看他的表現如何」。

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