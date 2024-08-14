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理智線又斷！本土劇藝人「黑支」大鬧自助餐店 出拳持椅砸人

藝人「黑支」酒後又失控鬧事了，這回，發生在彰化市自助餐店。（圖民眾提供）藝人「黑支」酒後又失控鬧事了，這回，發生在彰化市自助餐店。（圖民眾提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市一間自助餐店今天 （14日）凌晨發生一起酒後鬧事事件，本土劇常飾演黑道角色的藝人陳清達，藝名「黑支」，在酒後進入該店，對女店員飆罵，一名客人看不過去拿起手機錄影，竟因此讓他更加抓狂，情緒失控下，不但與對方發生口角，還出拳攻擊，持椅子砸傷對方，影片被po上網再掀話題。

警方指出，該事件發生在凌晨0時39分，處理員警到場時，聞到「黑支」身上有酒味，疑有飲酒，而「黑支」也自述有喝酒，經酒測，酒測值達1.04毫克；被攻擊的吳男酒測值0，吳男隨後已提告傷害，警方後續將傳訊相關人到案說明，全案依傷害罪偵辦中。這起衝突事件，吳男背部、肩部、手部及頭部皆有傷痕，頭頂傷口約3公分，縫了3針，而「黑支」則是手部受傷。

「黑支」不滿民眾拿手機拍他，酒後理智線斷了，對拍他的民眾出手又砸椅。（圖民眾提供）「黑支」不滿民眾拿手機拍他，酒後理智線斷了，對拍他的民眾出手又砸椅。（圖民眾提供）

網路平台流傳「黑支」酒後斷了理智線大鬧自助餐的影片，今天凌晨0時39分，「黑支」酒後走進店家，無故對女店員大聲辱罵，店內一名用餐的吳姓男子見狀後用手機拍攝，隨即引發衝突。「黑支」發現後，質問吳男為何拍攝，並質疑對方針對自己，隨後出手攻擊並拿起店用椅子砸向吳男，造成吳男掛彩。

「黑支」氣噗噗地拿起店內椅子朝向吳男。（圖民眾提供）「黑支」氣噗噗地拿起店內椅子朝向吳男。（圖民眾提供）

店員說，渾身酒氣的「黑支」走進店內後沒點菜，店員問他要吃飯還是吃粥，就被「黑支」帶髒字飆罵，還說店員服務態度不佳要叫老闆出來，有客人看不過去用手機錄影，被「黑支」發現了，反問客人「你在錄什麼…」隨即氣沖沖出拳打人還拿椅子砸。

彰化市一間自助餐店今天凌晨發生一起酒後鬧事事件，事件男主角是本土劇常演黑道角色的藝人「黑支」。（圖民眾提供）彰化市一間自助餐店今天凌晨發生一起酒後鬧事事件，事件男主角是本土劇常演黑道角色的藝人「黑支」。（圖民眾提供）

「公親變事主」的吳男，不覺得自己倒楣，認為社會應彰顯善良面，不該姑息這種酒後鬧事的人。吳男說，他知道「黑支」是藝人，當下他覺得「黑支」開始要做出有暴力傾向的肢體動作，基於保護身材嬌小的女店員和自己，才會用手機錄影搜證，可能因此激怒對方，把怒氣發洩在他的身上，出拳打他還拿椅子砸他，他閃避不及頭部等多處受傷、瘀青，他已驗傷。

「黑支」的彰化住處鐵門緊閉，無人應門，手機也轉入語音信箱。過去他酒後失控多次，曾在2013、2014年大鬧彰化基督教醫院和衛福部彰化醫院，打傷醫護人員。2015年，他報案手機遺失，卻與警方發生拉扯並辱罵警方。

☆飲酒過量，有害健康☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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