動力火車鬆口攻大巨蛋時間表！揭最佳時機：再晚怕開始走下坡

動力火車出席Uber活動。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲、實習記者嚴郁婷／台北報導〕出道27年，動力火車尤秋興和顏志琳歷經過高低起伏，這幾年又重新翻紅，今（14）出席代言活動，尤秋興談到：「以前最低潮的時候，上台或表演，拍手聲只能聽到零零落落，但現在很紅，上台就可以很明顯感受到掌聲變多，或是代言也變多，被認出機會也多了。」

動力火車為Uber「優步小黃」代言，在「Uber也有小黃」品牌廣告中，改編他們的經典歌曲《忠孝東路走九遍》變成《忠孝東路攔九遍》，尤秋興談到，搭小黃的時候比較擔心司機一直聊天，因為有時候心情不太適合，情緒低沉一點就需要安靜，但若被認出來就得一直聊天，他說：「畢竟是公眾人物，不能夠耍大牌，還是要展現出耐心的態度。」

請繼續往下閱讀...

動力火車出席Uber活動。（記者陳奕全攝）

至於搭車時是否常會被認出？顏志琳開玩笑說：「會啊，我一咳嗽就認出來了，司機直接問說，動力火車你要去哪裡？」

動力火車再次被問到對於登上大巨蛋開唱的想法？他們說：「大巨蛋是我們的夢想，是每個歌手的目標，也是現在很紅的一個蛋，希望我們也有機會，這是對歌手的一個肯定，代表人氣夠。」

至於攻大巨蛋時間表，尤秋興說：「有生之年。」又補充說：「當然希望越快越好，我們沒辦法說大概什麼時候，希望後年是很好的時機，再往後一點就不行了，我們怕開始走下坡，連小巨蛋可能都去不了。」玩笑中說出殘酷的隱憂。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法