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老婆驚爆中風撞斷牙 李炳輝露面心痛全說了

李炳輝出席表演活動。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）李炳輝出席表演活動。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李炳輝日前出席2024「臺北Run for Dream」，與多位來自不同背景和表演領域的身障藝人，在新北投捷運站前廣場一同演出，他受訪被問到老婆雅惠的身體狀況，鬆口親吐現況。

李炳輝鬆口老婆雅惠的身體狀況。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）李炳輝鬆口老婆雅惠的身體狀況。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

雅惠去年傳出中風撞斷牙齒，整個人暴瘦10幾公斤，李炳輝受訪心痛表示，「她的身體仍不穩定，偶爾會出現走路不穩和突然跌倒的情況。最嚴重的一次是在路上跌倒，撞斷了上排牙齒，當時血流不止，只好全部拔掉。」目前有請外籍看護日夜照顧另一半。

此外，雅惠本來應該要裝心導管，卻因為每支導管要9萬元，而且尚未得知要裝幾支，要動刀後才知道。

雖然有很多好友主動表示要共同幫忙負擔，但雅惠不想要欠人情，只希望李炳輝能有更多表演機會來自力更生。

李炳輝這陣子努力接活動，也在家裡附近菜市場做街頭藝術表演，他很感謝圈內好友時常幫忙，像是去年底有接到兩場尾牙，「一場來自台南施太太、一場則是蕭敬騰，揪感恩。」

李炳輝還表示，還有主持人康康為善不欲人知，「在我最困難的時候，康康私下捐款五萬元，幫助我們度過難關。」對康康的援助非常感激。

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