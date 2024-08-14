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動力火車聽聞江蕙可望復出 中肯說心聲：大家有耳福了

動力火車出席Uber活動。（記者陳奕全攝）動力火車出席Uber活動。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車顏志琳和尤秋興今出席代言活動，聽聞「二姐」江蕙對於各界喊話她復出「動心」，動力火車也相當期待，並中肯說出歌迷共同心聲：「大家有耳福了！」

自嘲「越老越紅」的動力火車，歌紅帶動人氣，陸續接下大型代言，今（14）顏志琳和尤秋興出席Uber優步小黃活動，在「Uber也有小黃」品牌廣告中，改編他們的經典歌曲《忠孝東路走九遍》變成《忠孝東路攔九遍》，因為根據統計，忠孝東路好幾處都是乘車熱點，用動力火車的代表歌曲再適合不過。

動力火車出席Uber活動。（記者陳奕全攝）動力火車出席Uber活動。（記者陳奕全攝）

聽到媒體提到江蕙可望復出，動力火車先開玩笑說：「二姐復出？那表示我們可以封麥了。」後來又談到：「真的第一次聽到，大家有耳福，不知道怎麼說，我們也不知道這件事。」未來是否有機會合作？動力火車說：「但如果她願意的話，她唱台語，我們唱國語。」

對於江蕙表示要審慎思考復出一事，動力火車也樂觀其成：「大家的福利，那麼久沒聽到她唱歌。」尤秋興還說：「這麼年輕為什麼要封麥？」同樣期待江蕙再展歌喉。

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