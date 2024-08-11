連俞涵熬夜看「拳后」林郁婷奪金牌 自抖體育成績不及格

連俞涵。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕連俞涵今（11日）舉辦新書《水豚工讀生》分享會，透露凌晨熬夜看完「台灣拳后」林郁婷的金牌戰，興奮喊：「很感動，我笑到睡著。」

對於林郁婷捲性別爭議風波，仍以冠軍之姿拿下奧運金牌，連俞涵相當佩服林郁婷的心理狀態，「她是個很專注的人，既使外界有很多雜音、質疑聲，但她還是這麼堅定，相信只要自己好好做覺得重要及做對的事情，無論世界再怎麼喧鬧，她是暴風圈的中心，同時也是最寧靜的那個人。」她期許能學習林郁婷的精神，也希望自己能擁有如此強大的能量，「因為我覺得演員也是情感上的運動員。」

請繼續往下閱讀...

連俞涵。（記者潘少棠攝）

連俞涵坦言，這是她第一次看奧運，招認對運動實在不在行，也不太懂相關規則，她學生時期的體育成績都不及格，有次要考跳繩，無奈就是無法達標，還得犧牲午休的睡眠時間練習，還有游泳課也是，「我就不知道怎麼游，大家都會游，我就想報了游泳課應該就會了。」結果老師直接教，沒有基礎的她，只能自嘲：「我就像關東煮，一直浮在旁邊，我的游泳課是零分耶！真的不會游。」直到後來為了拍戲才硬學。

連俞涵。（記者潘少棠攝）

連俞涵先前看過拳擊相關的戲劇，所以想藉由奧運了解真實的拳擊跟戲裡面的差異，倘若未來有拳擊職人劇，是否會想挑戰？她打趣說：「要學習郁婷的精神，要接受挑戰，演員也是要接各種挑戰。」她在《零日攻擊》飾演新聞主播，演完後覺得主播好辛苦，「之後看新聞都有一種崇拜感，如果偶爾卡詞，都能理解的，播一整天新聞累死了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法