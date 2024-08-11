宇宙人大膽挑戰楊乃文省話功力 吉他手驚爆喜訊

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲樂團宇宙人昨（10）七夕情人節首度登上高雄巨蛋開唱，邀請金曲歌后楊乃文當嘉賓，還大膽挑戰楊乃文的省話功力。

「α：回到未來」巡演在高雄巨蛋登場，小玉、阿奎、方Q以15年前歌曲《要去高雄》拉近和粉絲距離，阿奎笑說：「當時因為這首歌一個月要來高雄3、4次，大家的熱情與海派令人印象深刻。」

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宇宙人高雄開唱，邀請楊乃文（右二）當嘉賓合唱。（相信音樂提供）

宇宙人演唱完《你以為》，小玉一句話讓歌迷發出高分貝歡呼聲，他說：「今天特別邀請到我們的『搖滾繆斯』楊乃文！」雙方並合唱《靜止》。

面對省話金曲歌后楊乃文，宇宙人做足準備，誓言要挑戰「楊乃文擔任演唱會嘉賓話匣子最開的一次」，於是和她玩起「你問我答」遊戲，從美食喜好再聊到多個話題，其中問到題目：「若要跟宇宙人一起去跑步，會選誰一起跑？」被楊乃文馬上婉拒，透露自己超討厭跑步，更話匣子大開，與歌迷大聲互動，讓方Q在一旁開心直喊：「我們成功讓乃文拉主KEY了，達成任務！」

宇宙人阿奎開心透露老婆懷二寶。（相信音樂提供）

另外宇宙人演唱到阿奎創作詞曲的《心向夏天》時，以阿奎的老婆33繪製插畫視訊作為背景，阿奎介紹老婆33與兒子小虎都有來看演唱會，接著無預警透露：「想跟大家分享好消息，小虎要當哥哥了，以後我們就是一家四口，還請大家多多照顧！」全場歌迷都為他開心。

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