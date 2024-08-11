晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

推崇蔡英文執政8年 體育投資預算自80億提高到130億

今天凌晨，台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）今天凌晨，台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，也是台灣代表團本屆第2金，知名律師林智群一早在臉書發文推崇前總統蔡英文。

相關新聞：大法官質疑「查弊是立法院職責」？ 林智群：這個問題打到要害

相關新聞：麟洋配說話藝術被讚爆 詹家姊妹要哭惹

林智群在發文中，細數蔡英文執政8年，把體育投資預算從80億元拉到超過130億元，「結果很明顯，東京奧運拿下2金4銀6銅共12面獎牌，巴黎奧運2金5銅共7面獎牌。」

相關新聞：奧運拳擊》林郁婷無懼性別爭議風波摘金！ 李洋盛讚：真的太感動了

相關新聞：奧運舉重》「這兩年有很多不看好的聲音」郭婞淳感謝大家相信自己

此外，林智群也喚起大家的記憶，他說：「大家還記得嗎？有好幾屆奧運我們都只有一銀，一面獎牌的年代；重視體育，不是嘴巴講講，重點是怎麼做。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中