推崇蔡英文執政8年 體育投資預算自80億提高到130億

今天凌晨，台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，也是台灣代表團本屆第2金，知名律師林智群一早在臉書發文推崇前總統蔡英文。

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林智群在發文中，細數蔡英文執政8年，把體育投資預算從80億元拉到超過130億元，「結果很明顯，東京奧運拿下2金4銀6銅共12面獎牌，巴黎奧運2金5銅共7面獎牌。」

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此外，林智群也喚起大家的記憶，他說：「大家還記得嗎？有好幾屆奧運我們都只有一銀，一面獎牌的年代；重視體育，不是嘴巴講講，重點是怎麼做。」

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