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娛樂 音樂

（專訪）不藏了！許志豪下跪「求婚」翁鈺鈞 情人節驚爆痛到就醫

〔記者陽昕翰／專訪〕昨天是七夕情人節，台語歌手許志豪曬出與師妹翁鈺鈞下跪「求婚」的浪漫合照，被粉絲誇讚超速配，被問到情人節怎麼過？許志豪卻驚吐，因為耳朵不舒服痛了一整晚，為了看醫生排隊排了4個多小時，情人節的夜晚一個人在車上度過。

許志豪受訪表示，昨天情人節真的很衰，因為前晚睡覺耳朵突然劇痛，無奈假日家裡附近的醫院都休息，他找到唯一一家有營業的診所，為了看診排隊等了老半天，就醫才發現是扁桃腺發炎引起的疼痛。

許志豪曬出與師妹翁鈺鈞的浪漫合照。（翻攝臉書）許志豪曬出與師妹翁鈺鈞的浪漫合照。（翻攝臉書）

許志豪本來只是喉嚨痛，後來變成耳朵也跟著抽痛 ，讓他非常緊張，「我長到了那麼大的歲數都不曾這樣痛不舒服，很擔心是不是因為最近主持節目壓力太大 。」而他的新專輯終於混音完成，預計會在下月發行，近來工作真的非常忙碌。

許志豪更笑說，情人節整天還有接到乾姊張秀卿的電話，原來是張秀卿看到新聞，發現他最近跟曹雅雯在《綜藝一級棒》牽手合唱所以「吃醋」了，特地打電話來聊天話家常。

至於昨天高調曬出了向師妹翁鈺鈞單膝下跪的照片，看起來就像在求婚，歌迷果然瘋狂按讚。

許志豪下半年將推出新專輯。（翻攝臉書）許志豪下半年將推出新專輯。（翻攝臉書）

被問到了兩人關係，許志豪幽默回應，先稱翁鈺鈞的家人都非常喜歡他，「很多長輩都在關心，連鈺鈞的妹妹都跟我說，希望我能是她的姐夫，覺得我很好笑又很溫暖，這句話真的是她妹妹說的喔。」

隨後許志豪才解釋，其實非常欣賞翁鈺鈞對於歌唱事業的拚勁，加上他們有非常多的共同點，「我是發自內心的很喜歡這位新人，因為我們的出道經歷太像了，包括很晚才出道、參加歌唱節目，加上也都是老師。」對於被粉絲湊對成CP，他完全不會介意。

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