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娛樂 最新消息

aespa七夕放閃！Karina戳Winter臉頰發糖 台粉要瘋了

aespa的Karina（左起）、Giselle、Ningning、Winter。（iMe TW提供）

〔記者傅茗渝、廖俐惠／桃園報導〕韓國女團aespa出道4年首度來台舉行個唱，3場演出門票開賣即秒殺，今天（10日）是演出第2天，她們帶來夯曲《Next Level》，全場跟著一起做「ㄈ字舞」，Giselle更大喊「台北Calling」！讓現場超過9000人嗨到不行。

開唱第2天，aespa依舊活力滿滿，在演唱《We Go》之前，邀請全場粉絲一起大合唱，Giselle表示台北的MY（粉絲名）都知道要做作業，「我覺得台北的MY都很會唱歌，應該一次就可以非常好吧！」果然台北粉絲的歌聲再度征服aespa，讓Giselle相當開心：「看吧！大家都做得很好！」

aespa的Winter（左起）、Giselle、Ningning、Karina將麥克風指向粉絲，邀請大家一起合唱。（iMe TW提供）

4名成員感情相當好，在舞台上打打鬧鬧，Karina跟Winter甜蜜頭靠頭外，Karina更一手戳向Winter的左臉頰，Winter先是嬌羞接受，再傲嬌地撇開頭，互動相當有愛，讓不少粉絲都嗑到了，直呼「七夕這麼閃可以嗎？」

Joeman被cue跳aespa的《Armageddon》。（讀者提供）

此次演出，aespa變換5套造型，演唱歌曲從出道作《Black Mamba》到《Spicy》等等，共帶來26首歌曲，誠意十足的歌單讓粉絲超過癮。在粉絲跳舞環節，昨天是王彩樺跳《Supernova》，今天輪到Joeman被cue跳aespa的《Armageddon》，立刻掀起歡呼聲。

為了此次巡演，她們分別準備了精彩的SOLO表演，Giselle、Karina、Ningning、Winter依序帶來《Dopamine》、《UP》、《Bored!》、《Spark》，展現性感、帥氣、甜美等不同的舞台魅力，NingNing透露4首歌曲都是由成員親自參與製作，並約定：「其實我們成員都很喜歡創作，希望接下來也能帶給粉絲們更多有各自色彩的歌曲。」預告未來也將會有新的創作與粉絲見面。

aespa的Ningning（後排左起）、Karina以及Giselle（前排左起）、Winter在林口體育館開唱，4美扭腰擺臀極具魅力。（iMe TW提供）

在活動尾聲，Winter祝大家情人節快樂，「能夠在七夕跟大家在一起真的非常幸福，大家覺得好玩有趣嗎，今天能夠過上甜蜜時光覺得很很開心。」Giselle則表示今天是七夕，能夠跟大家在一起真的很棒，「謝謝大家很盡興、充滿能量帶給我們，謝謝我愛你。」

Ningning也祝大家七夕快樂，Karina則是因為七夕，做了糖果造型的髮型，「大家是不是不常看到我這樣？今天七夕跟大家一起度過真的非常珍貴且開心，今天真的很好玩，謝謝愛你們。」

由Karina、Giselle、Winter、Ningning組成的aespa出道4年首度來台舉辦個唱，3場演出門票開賣即秒殺，顯現4人在台的高人氣。從週四（7日）就抵台的4位成員，除抽空到大直附近走走外，昨在演唱會後台也品嚐了蚵仔煎、滷肉飯、珍珠奶茶、車輪餅等台灣美食，此外，主辦單位在後台也準備了遊戲室，設置桌上足球台、電動車、夾娃娃機等遊戲，讓4人在演出之餘也能好好放鬆。

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