涉拍藝術照性侵K小姐 黃子佼轉列「偵」字案被告

藝人黃子佼被K小姐控告性侵，台北地檢署7月5日傳喚他出庭。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陳彩玲／台北報導〕藝人黃子佼去年被控以拍藝術照為由，對2名女子性侵、性騷擾，台北地檢署調查後，分別不起訴、簽結。後來又有一名K小姐透過網紅發聲，黃子佼曾以相同手法，騙她到私宅性侵，台北市警局婦幼隊4月報請北檢指揮偵辦，立即分他字案調查。據了解，檢方7月傳喚黃到庭說明後，將全案轉「偵」字案查辦。

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今年7月2日，北檢首度針對K小姐控訴一案，傳喚黃子佼出庭說明，但他透過律師請假未出庭，隔3天，檢方二度傳喚，他在律師陪同下現身，庭訊1個多小時結束，離去時不發一語。據了解，檢察官訊後，將全案轉「偵」字案偵辦，這個月將偵查終結。

企業家二代的K小姐今年4月間，透過網紅Zofia發聲表示，她高中時報名電視台演員訓練班認識黃子佼，2006年8月黃子佼主動以開設攝影展，邀她到內湖住所拍泳裝照，過程中竟要求「解開上衣為藝術犧牲」，年僅17歲的她不知如何應對，乖乖照做，沒想到下一步，黃子佼竟出手撥開她的泳褲。

K小姐說，當時她不斷拒絕，「學長你不要這樣」，黃子佼仍不停止迅速解開短褲對她性侵，過程長達一分多鐘，就在自己仍處於震驚、恐懼以及後悔中，不知道怎麼面對時，黃子佼已經停下，並迅速到房間整理好衣物，催促她趕緊穿衣服。

K小姐痛訴，事發後一個月，她和最要好、現在還在媒體界服務的閨密訴說被性侵的過程，最後覺得丟臉也對有頭有臉的父母、親戚不好交代，因此作罷自己吞下，但過了十幾年，發現黃子佼被踢爆的性騷擾、性侵醜聞，讓她憤怒不已，決定公開此事。

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