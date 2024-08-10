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娛樂 最新消息

不只7少女受害！黃子佼持未成年性影像 檢蒐證移請法院併案審理

黃子佼涉持有兒少影片案，日前首度以被告身分赴北院出庭。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陳彩玲／台北報導〕藝人黃子佼因無故持有7名未成年少女性影像，被檢方依違反兒少性剝削防制條例起訴，全案台北地院審理中，訂於8月12日再次開庭審理。據了解，被害少女不只7人，而是「7+N」名，檢方日前已將N名少女證詞和相關事證，移請法院「併案」審理，至於N名被害少女數量，北檢不願透露。

相關新聞：質疑檢方證據！黃子佼持兒少性影片案 今首赴北院出庭「改口不認罪」

去年黃子佼捲入Me Too風波，接連被爆以拍藝術照為由，誘拐女子到住家猥褻、性騷擾，由於民眾告發黃子佼涉性侵，台北地檢署於去年8月間，指揮台北市警局婦幼隊，前往黃子佼住家搜索，並約談他到案說明，後來檢警勘驗查扣的4TB硬碟，發現裡頭存放上百部女子裸露、性交色情片。

由於檢警曾偵辦創意私房的分支「觸感論壇」，因此在勘驗硬碟時，一眼就發現上百部性影像中，有7名未成年少女是創意私房的告訴人兼被害人，抽絲剝繭後得知黃子佼竟是創意私房大戶，上百部女子裸露、性交的色情片都是從論壇購入，隨即另簽分偵字案偵辦，今年5月依違反兒少性剝削起訴黃。

台北地院7月開庭審理，首度傳喚黃子佼出庭。據悉，他改口否認犯行，主張自己在「新法實施前」就已下載未成年少女性影像，且無重製、散布，依照不溯及既往原則，應以舊法審理，並無刑責。此外，黃子佼更稱下載儲存未成年少女性影像的時間點已久，無法確定是否為檢方舉證的影片，且冒出「新增的」影片檔案，懷疑檔案被修改。

對此，北院表示，由於案件尚有繼續查明必要，並未辯論終結，訂於8月12日下午4時再開庭。

據了解，檢方起訴黃子佼持有「7+N」名未成年少女性影像，其中7名被害未成年少女都是創意私房被害人，先前已查辦，具有足夠事證；另N名被害少女則有身分需要釐清，檢察官陸續蒐證後，日前將N名少女證詞和相關事證，移請法院「併案」審理。

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