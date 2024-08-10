丁特砸500萬開手搖飲店！陳零九傳授「必做事項」

陳零九（左）祝福丁特手搖飲開店生意興隆。（特．好喝烏龍茶專賣店提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕知名YouTube實況主丁特斥資500萬打造手搖飲品牌，今（10）日店面於林口長庚飲料一級戰區正式開幕；藝人陳零九、晨灰、施文彬、「阿達」昌璟翔、謝夏天等，前來祝賀。

陳零九過去曾經營副業手搖飲店，今天到現場祝福丁特，希望他越開越多家，生意興隆；丁特也說，陳零九有特別提醒他，一定要看帳。丁特預估花10個月至一年回本，每月營業額預估200萬收入；未來計畫半年後才開放展店、加盟，目標三年內，全台有一百家店，網友也敲碗喊話台中、高雄開店。

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知名YouTube實況主丁特，進軍手搖店。（特．好喝烏龍茶專賣店提供）

丁特說，當初在東南亞旅遊過程中，找不到手搖，加上自己是螞蟻，熱愛甜飲，所以才萌生乾脆自己開店的念頭，研發期間，平均每天試喝五杯以上，他也分享，開店目前最棘手的事情是對於員工培訓進度，務必要維持好茶飲的品質，要對得起消費者。

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