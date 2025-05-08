清純女大生懷抱主播夢 竟變AV女優出道

目前還是女大學生的青葉春，之後會投身AV界。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV界又有新人登場！女大聲青葉春帶著學生的清純羞澀，加上C罩杯的纖細身材，宣布即將在6月份推出AV作品。她是日本成人片商「可愛社」的新人AV女優，片商很看好她清純外表包裹著性感妖嬈的魅力，已「肉食系」為賣點，將她封為「史上最強反差新人」。

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青葉春主打「最強反差」，看起來清純其實是個肉食系女孩。（翻攝自IG）

青葉春野在社群平台發文，表示自己今年6月將從可愛社以AV女優身分出道，還請大家多多支持她，甚至撒嬌說：這是我一生一次出道唷。現在還是女大學生的青葉春懷抱著當主播的夢想，不過因為太喜歡做愛了，所以選擇當個AV女優。

青葉春原本想要當電視台主播。（翻攝自IG）

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雖然下個月才出道，青葉春已經開始積極經營社群平台帳號，只不過，在波濤「胸」湧的AV界，只有C罩杯的青葉春必須很努力、反差很大才能順利生存下來。

青葉春的AV出道作即將在6月推出。（翻攝自IG）

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