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娛樂 最新消息

公視員工「私吞公款3年」只被記大過 電視台回應曝懲戒內情

〔記者林欣穎／台北報導〕「公視台語台」、「公視＋」傳出員工將臉書粉專的營利匯入私人帳戶，且時間長達3年，一直到今年7月初才返還公款，公視隔了1個月才公告懲處，並只有記大過1次，對此，公視稍早做出回應。

公視台語台驚爆弊案。（翻攝自臉書）

電視台表示，員工私吞公款長達3年，懲處卻只有記大過引起外界關注，對此，記者向電視台求證，公視則回應表示，本案經部門調查發現有異後，公視基金會即以審慎原則處理。部門主管在人資、法務協助下，兩度尋求律師專業意見。

公共電視。（資料照）

參酌法律建議，該員工使用私人帳戶綁定本會社交平台之營收，雖未有簽核授權辦理之依據，但難以證明其有侵佔公款之故意。且經本會向Meta查察匯款流程，並完成帳號核對後，該員即返還該帳戶內所有款項，無法認定其為侵佔。

電視台表示：「經檢視本會工作規則與相關規定，目前就其轉調職務未完備經辦事務之交接程序，應負過失責任，先以內規論處，以大過一支作為懲戒，以資警惕。」

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