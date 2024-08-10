國民姑丈羅時豐下架「78萬訂閱YT影片」 切割姪子下一步曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王羅時豐靠YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」翻紅，擁有78萬的訂閱數，他成了「國民姑丈」再創事業巔峰。沒想到，昨天羅時豐大動作宣布與原來的團隊切割，未來將出現在外甥經營的全新頻道「大牛比較懶」。

羅時豐（中）未來將出現在外甥經營的YouTube頻道。（翻攝IG）

羅時豐大動作宣布，將下架原來在YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」的影片，本來合作愉快的姪子張敏慎也發聲，「未來，我會繼續經營“不務正YA”頻道與製作，頻道是我的啦。」消息令粉絲震驚，截至目前，羅時豐都沒有對外回應說明細節。

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而羅時豐未來會不定時出現的YouTube頻道「大牛比較懶」，是由外甥毅宏、秉辰、TJ所創立，由於該頻道創立時間較短，目前僅有1.72萬的訂閱數。

「大牛比較懶」頻道的風格強調，想拍什麼就拍什麼，內容多樣又無厘頭，目前已有多支影片出現了羅時豐的身影，就連羅時豐推出的新歌《巴蕊》‪MV都在該頻道上架，合作看來早有端倪。

尷尬的是，《巴蕊》歌詞中提到「講攏袂聽，喊到燒聲，你擱沒大沒小，我就給你巴蕊」的內容，彷彿就是在描述羅時豐與製作人姪子在頻道的互動，羅時豐之前談到：「當初拿到阿弟仔給我的DEMO時，還以為他也是我的死忠粉，但他說他不是。」當時羅時豐還說，他知道是做節目效果不會生氣，願意接受年輕人的思維跟大家玩在一起。

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