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娛樂 電視

陳天仁「視訊躲廁所」狂批舊愛 嘻哈歌手怒轟「抹黑造遙」揭她真實樣貌

〔記者李紹綾／台北報導〕「象迷娘」陳天仁去年揮別與周孝安的2年短命婚，恢單後桃花朵朵開，日前被前男友、嘻哈歌手Spark皇毅爆料劈腿，她近期上節目控訴對方「有錢但長相普通」，然而皇毅看到後忍無可忍，今（10日）在社群連發6篇長文，怒批陳天仁造謠。

陳天仁。（資料照，記者王文麟攝）

皇毅一開始在Dcard以暱稱「K先生」爆料，指自己和離過婚、有小孩的通告藝人交往，但回台灣後竟發現自己「被劈腿」，當時陳天仁僅以「說詞誇大」不願多加回應，她近日上TVBS《11點熱吵店》提到，某任男友家裡很有錢，交往後才發現「他家管理費是我家2棟房子的貸款。」且一開始與對方的父母相處得很好，直到知道她離婚、有女兒後就變調，甚至懷疑她貪圖家產，當時她要求與男友「假分手」，以致於男友每次與父母視訊時，她都得躲到廁所，這也成為壓垮戀情的最後一根稻草。

Spark皇毅。（資料照，記者陳逸寬攝）

節目播出後，皇毅氣炸，今凌晨在Threads先是自抖「我是K先生，還有更多勁爆辛酸血淚故事。」之後怒指陳天仁在節目上，「公開對我與我的家人人身攻擊、抹黑造謠，我覺得我不能再安靜，我得澄清，捍衛我的名聲…長期對她的退讓，才會讓她到現在還繼續在檯面上當編劇，用她的社群製造虛假的形象繼續扮演受害者，利用不實的故事在別人的傷口上灑鹽，賺取流量以及通告費。」

皇毅透露，當初與陳天仁交往1個月，對方就主動拉他去登記結婚、做結婚對戒，還表明想跟他生小孩，後來他在Dcard發文揭女方劈腿，陳天仁竟以死相逼，並要求他刪文，「現在發現工作沒有受到太大影響，竟然態度180度翻轉上通告，去抹黑造謠我與我的家庭，藉此來掩蓋她劈腿的事。」他質問：「新聞上只說了兩個男生，但事實上有幾個她心知肚明。」

對於陳天仁所說的，皇毅一一澄清，「她說我家人不喜歡她、卻又說他們平常會傳訊息關心她，很矛盾之外，我家人連妳的聯絡方式都沒有，沒有line、WhatsApp、臉書、哀居，什麼都沒有，請問平常是要怎麼聯絡與關心她呢？」至於躲廁所一事，他說也是謊言，「躲廁所的部分，也全是她自己的選擇，她演的很無辜委屈，事實卻是，她自己選擇拒絕跟我的家人溝通，每次電話來的時候，我都是問她要不要一起講，而她自己選擇逃避，自己跑去我的廁所滑手機，而各位朋友們，你們可以google Stanford EVGR single room的房型，我的廁所是大到可以放下一張大張queen size雙人床的大小，不然以她的個性，怎麼可能委屈自己讓自己擠小廁所呢？又或是為什麼不先離開我房間一下就好了？」

皇毅指陳天仁說太多謊話，「不管是對感情，對她的朋友，對所有觀眾，包含她愛小孩、愛寵物的形象，包含她說只有心靈出軌，沒有肉體，包含她說的劈腿的對象、時間點等等，太多太多，麻煩上節目講話時，都請帶著證據，好嗎？」然而劈腿風波爆發後，皇毅說：「她連自己都可以欺騙，風波出來後，她才更加頻繁的發自己和小孩相處的文，開始曬你的狗狗，我手上證據多的是，我也有她過去相處很好的朋友，且看過她家的人，可以作證，她並不像她社群所塑造的形象。」

皇毅也指陳天仁「雙標」，上節目說自己家裡有8間房子，但談感情時卻沒錢，「那妳為何還需要做一些奇怪的工作，凡走過必留下痕跡，知道的人也都會知道的。」爆料陳天仁跟朋友借錢，「連1000台幣的費用都出不了，她的朋友也是普通的上班族，她要是這麼的有實力，為何還要因為錢的事情鬧不愉快呢？」坦言知道陳天仁上節目從頭到尾沒有指名道姓，「我何必對號入座？那就當我是突然醒悟了，決定做我老早就應該做的事情，讓這個世界都必須要提防這麼一個人，我覺得我說的也差不多了，以後請不要再上節目去亂講話，攻擊我的家人。」

陳天仁的前夫周孝安的經紀人表示，「不好意思喔，周孝安最近忙於教課及拍戲，跟前妻只有在有關於小孩的事情的時候會聯絡喔，其他的事情不是很清楚耶。」

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