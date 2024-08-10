炎亞綸七夕認愛交往3年伴侶 告白「我願意承擔受傷風險」

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸、石知田主演的科幻影集《Q18量子預言》2022年殺青，原本去年要播出，卻碰上炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，近來一審獲判緩刑，該劇準備「重見光明」，今是七夕，他和石知田、李千娜和導演周美玲一起出席特映會，被問到現在是否有對象時，他笑而不答之後回：「這應該很明顯吧！」認愛交往超過3年的伴侶，並稱他是半個圈內人。

《Q18量子預言》特映會；炎亞綸（左）、石知田。（記者陳奕全攝）

對方陪伴他走過這一年多的桃色風波，炎亞綸表示：「他陪我經歷滿多起伏，我在感情方面很難相信跟願意全部投入，因為以往有很不好的經驗。」但他今表白另一半：「是我現在很願意全部都給出去的人，因為全部都給出去有可能受傷，但他現在是我願意承擔受傷風險的人。」一番告白相當甜蜜，但他大笑說：「他個性偏木頭，應該不會感動。」

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《Q18量子預言》特映會；炎亞綸（左起）、李千娜、石知田。（記者陳奕全攝）

接著談及這14個月的心路歷程，他其實陸續有粉絲見面會、海外演唱會等，但因官司煎熬，自認這段時間像搭雲霄飛車或是做桑拿，「有懷疑過生命為何需要這麼久，在一個不錯的點離開也不錯。」而他口中的「離開」是指離開演藝圈？他倒是有些扯開話題說：「不管怎樣的離開，只要能量守恆的話，都會以不同的形式繼續存在。」

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