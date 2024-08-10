晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

炎亞綸七夕認愛交往3年伴侶 告白「我願意承擔受傷風險」

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸、石知田主演的科幻影集《Q18量子預言》2022年殺青，原本去年要播出，卻碰上炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，近來一審獲判緩刑，該劇準備「重見光明」，今是七夕，他和石知田、李千娜和導演周美玲一起出席特映會，被問到現在是否有對象時，他笑而不答之後回：「這應該很明顯吧！」認愛交往超過3年的伴侶，並稱他是半個圈內人。

《Q18量子預言》特映會；炎亞綸（左）、石知田。（記者陳奕全攝）

對方陪伴他走過這一年多的桃色風波，炎亞綸表示：「他陪我經歷滿多起伏，我在感情方面很難相信跟願意全部投入，因為以往有很不好的經驗。」但他今表白另一半：「是我現在很願意全部都給出去的人，因為全部都給出去有可能受傷，但他現在是我願意承擔受傷風險的人。」一番告白相當甜蜜，但他大笑說：「他個性偏木頭，應該不會感動。」

《Q18量子預言》特映會；炎亞綸（左起）、李千娜、石知田。（記者陳奕全攝）

接著談及這14個月的心路歷程，他其實陸續有粉絲見面會、海外演唱會等，但因官司煎熬，自認這段時間像搭雲霄飛車或是做桑拿，「有懷疑過生命為何需要這麼久，在一個不錯的點離開也不錯。」而他口中的「離開」是指離開演藝圈？他倒是有些扯開話題說：「不管怎樣的離開，只要能量守恆的話，都會以不同的形式繼續存在。」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中