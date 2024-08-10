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娛樂 最新消息

王齊麟心疼陳詩媛「為接機道歉」 自責護愛：是我不好

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋出征2024巴黎奧運摘金，兩人7日一早凱旋歸國，「十元」陳詩媛也現身為男友王齊麟甜蜜接機，沒想到此舉卻遭批「搶奪選手風采」。沉默2天，陳詩媛昨（9日）向外界致歉並透露事件原委，親上火線平息紛擾的舉動，也讓王齊麟看得自責又心疼，為此發聲護愛更攬下所有責任。

陳詩媛（左）甜蜜接機卻遭批評，讓王齊麟心疼又自責。（記者姚介修攝）

針對申請進入管制區接機，因此遭批搶奪選手風采一事，陳詩媛致歉並解釋是因王齊麟想要第一個看見她，「我其實也不太了解事情是如何運作的，但我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他，因為我是第一次經歷這種事。思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

對於陳詩媛連日遭受攻擊、批評，王齊麟也在Threads上回應女友：「辛苦你了，為了滿足我下飛機想第一眼見到你的願望，讓你承受了這麼多壓力，好心疼。」許多網友也發文力挺陳詩媛，王齊麟海巡後也一一回應：「沒錯，都是我不好，來罵我，不要罵10元」、「大家給點空間嘛，不要欺負我女朋友」、「能一出機場就見到朝思暮想的人很幸福。」

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