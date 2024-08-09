aespa台上突然尖叫！「不速之客」闖入：沒有買票

aespa演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國女團aespa稍早結束在林口體育館第一天的演出，沒想到演唱會尾聲，4人原先溫馨跟大家告別，卻亂入了「蜻蜓」，讓她們嚇得花容失色，更在舞台上竄逃。

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aespa演唱會。（記者王文麟攝）

對於台北第一天的演出，Giselle以中文大喊我愛你，覺得台北的MY（粉絲名）非常具有ENERGY，「剛剛我們有近距離見每個粉絲，每個人的樣子我都有輸入在腦海裡！」Karina則是覺得今天非常有趣，希望接下來兩天、下次來台的時後，大家也要來。Ningning覺得每個人都特別可愛，非常感謝大家能與大家一起度過愉快、開心的兩小時。Winter則表示會記得一輩子。

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aespa演唱會。（記者王文麟攝）

感性的話才說到一半，她們突然尖叫，Karina指稱「那裡有蜻蜓欸」，讓大家滿頭問號，後來Ningning才解釋有蜻蜓飛進來，成員笑說「有買票嗎，牠沒有買票」，Ningning則提醒粉絲不要踩，讓牠活下去，

有趣的是，4人當場現學現賣，在台上說出「可愛」的中文，更突然奇想，對著台灣MY說出「MY你可愛」，而粉絲則回應「我可愛」，為第一天的演出畫下句點。

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