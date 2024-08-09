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娛樂 音樂

aespa開唱！率9000台粉大喊「Su Su Supernova」王彩樺也來了

aespa的Giselle（左起）、Winter、Karina、Ningning一出場就震撼全場。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國大勢女團aespa今天（9日）起在林口體育館連唱3天，門票全部售罄，共吸引2.7萬人共襄盛舉，連王彩樺、網紅張藝等人都現身朝聖，aespa 4人美貌相當驚人，每出現在螢幕上都掀起驚呼聲。

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王彩樺=（右）陪兩個女兒來追aespa，而她自己也表演過她們的歌曲。（記者王文麟攝）

aespa不愧是現今韓國最紅女團之一，4名成員一登場就掀起如雷歡呼聲，開場就帶來3首夯曲《Drama》、《Black Mamba》、《Salty & Sweet》瞬間點燃現場氣氛，《Drama》時整個舞台變得血紅，就如同MV一般；而演唱《Salty & Sweet》時，Karina的爆紅片段「Run Run Run Kitty Kitty Run Run」，讓台下再度爆發尖叫聲。

aespa表演出道曲《Black Mamba》，一蹲下就掀起驚呼聲。（記者王文麟攝）

aespa展現超強的歌舞實力之餘，一頭金髮的Winter還不時對台下粉絲拋媚眼，極具魅力，讓人眼睛移不開。當演唱到今年的冠軍歌曲《Supernova》時，全場更是賣力應援，一起大喊「su su Supernova!」

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aespa演唱會。（記者王文麟攝）

4名成員Karina、Winter、Giselle、Ningning用中文與大家打招呼，Karina表示特別的熱，Ningning轉得很快，大讚粉絲非常熱情，更詢問粉絲有沒有想要聽的歌？Ningning表示因為夏天到了，「大家聚在一起特別熱，希望一些清涼東西解渴，這首歌在講口渴！」接著就帶來《Thirsty》。

aespa演唱會。（記者王文麟攝）

在活動的尾聲，幾名粉絲被cue跳舞，有粉絲害羞沒站起身，也有人大方跳起《Drama》、《Black Mamba》，男粉絲也站起來大跳《Spicy》，沒想到最後一個竟然cue在觀眾席上的王彩樺，讓全場笑成一片，而「保庇天后」王彩樺雖然剛好不會跳這首歌，不過也非常給面子，立刻站起身學舞，最後還不忘擺出超霸氣的POSE，算是今天演唱會意外的亮點。

「保庇天后」王彩樺被cue跳舞。（讀者提供）

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