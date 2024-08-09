影帝黃秋生二度發聲挺林郁婷 開嗆JK羅琳：懂得巫術的巫婆

影帝黃秋生。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣拳后林郁婷深陷性別爭議風波，事件爆發一來各國紛紛力挺林郁婷，就連國際奧會（IOC）也認定林郁婷是個貨真價實的女人。影帝黃秋生日前已在社群發聲聲援，今（9）日二度發文再嗆JK羅琳（J.K. Rowling）認為她只是個懂巫術的巫婆。

台灣拳后林郁婷深陷性別風波。（本報資料照，記者陳志曲攝）

黃秋生今天po文指JK羅琳「拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃」的發言，其實只是懂得巫術的巫婆才做得出來。並說：「只有她才看得出來，而且覺得麻瓜很可笑」。除了黃秋生之外，許多網友都到JK羅琳帳號下貼出運動型女性的照片打臉，強調並非所有女性都長得像芭比娃娃，但JK羅琳死鴨子嘴硬，酸諷：「瘋狂的網友」。

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黃秋生對於JK羅琳的言論不以為然，故二度發聲嗆聲JK羅琳，網友也紛紛認為黃秋生的說法是「神比喻」，還有網友以黃秋生的發言延伸出「這位巫婆則是自己拿了不同形狀的石頭砸別人，想證明馬鈴薯不能吃」讓黃秋生激賞按讚。

《哈利波特》作者JK羅琳。（美聯社）

之前黃秋生就曾經說過：「林郁婷真的很厲害，勇敢！」並耐心解釋「XY未必就是男人」，有人提到某些台灣人也批評林郁婷是男人，黃秋生嗤之以鼻認為「什麼地方都有蠢人」。

黃秋生二度發言嗆聲JK羅琳。（翻攝自臉書）

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