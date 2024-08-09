看奧運看到被抓！ 美饒舌天王崔維斯史考特巴黎鬧事被捕

美國饒舌歌手崔維斯史考特8日現身巴黎現場觀看奧運男籃「美國對戰塞爾維亞」一役，並在賽前與前來致意的美國職籃NBA前球星賈索（左）握手。（美聯社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據法國當局，10度獲葛萊美獎提名的美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）9日一早在巴黎五星級飯店喬治五世（George V）與其保鑣打架時，攻擊1名試圖勸架的保全而遭到逮捕。

法國檢方表示，已就該名保全遭到「不明暴行」展開刑事調查。

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33歲、本名韋伯斯特（Jacques Bermon Webster）的崔維斯史考特，8日晚間被拍攝到曾親臨球場觀看奧運男籃美國與塞爾維亞的比賽；同行者還有數位運動平台Fanatics創辦人兼首席執行長魯賓（Michael Rubin）與饒舌歌手Quavo。

堪稱全球最偉大饒舌歌手之一的崔維斯史考特，今年6月曾在美國佛羅里達州邁阿密被捕；檢方後來雖撤銷酒醉鬧事的指控，但他仍被控非法入侵。

2021年，崔維斯史考特在美國德州休士頓的天文音樂祭（Astroworld Festival）登台獻藝時爆發人群推擠踩踏，造成10人死亡。

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