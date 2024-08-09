陳念琴賽前聽他的歌！婁峻碩感動：她說很有用

婁峻碩今天提到陳念琴，表示陳念琴賽前有聽他的歌曲。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕巴黎奧運進入尾聲，我國拳擊選手陳念琴獲得銅牌，同為花蓮阿美族的歌手婁峻碩也在IG獻上祝福，今天（9日）他出席活動被問到此事，表示陳念琴有對他說「比賽前聽你的歌很有用」。

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曹佑寧（左起）、李沐以及婁峻碩開心票房破千萬。（記者胡舜翔攝）

電影《夏日的檸檬草》票房破千萬，曹佑寧直呼「爽」，而李沐則自掏腰包準備了天使、惡魔裝扮給婁峻碩、曹佑寧，婁峻碩害羞地說「為什麼我要答應…」李沐則是覺得滿羞恥，但解釋因為自己沒有在過萬聖節，明天是七夕情人節，想讓喜歡曹、婁的粉絲看一下天使與惡魔。

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曹佑寧、李沐以及婁峻碩皆是喜歡低調過節的人。（記者胡舜翔攝）

提到七夕情人節，會不會送禮物給另一半？婁峻碩表示自己是「偶爾的驚喜派」，想送就會送，但焦凡凡喜歡自己挑禮物；雖然婁峻碩不喜歡過節，不過因為焦凡凡跟他同天生日（9月14日），不會忘記這一天，只是因為工作性質，過節時很常要工作，但他笑說「每一天都是情人節」。

曹佑寧、李沐以及婁峻碩與粉絲合影，提前陪大家過七夕。（記者胡舜翔攝）

曹佑寧則認為重要的是陪伴，雖然他剛剛在後台才震驚原來明天是七夕情人節，但他表示過節時就算工作再忙，還是會花點時間陪伴女友，簡單吃個巧克力，但沒有一定要怎麼樣。李沐也是不太過節的類型，覺得過節壓力很大，如果要打扮得很漂亮出門吃飯真的辦不到，不過她是會認真想要送對方什麼禮物的類型。

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