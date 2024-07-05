婁峻碩被曹佑寧打成豬頭！鼻青臉腫激似毀容

《夏日的檸檬草》中，曹佑寧（右）和婁峻碩為爭奪李沐，競爭激烈。（百薇國際娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕愛情電影《夏日的檸檬草》集結李沐、曹佑寧、婁峻碩三位人氣卡司，今（5日）再釋出第二支追女仔花絮，其中有場曹佑寧和婁峻碩扭打成一團的激烈打戲，婁峻碩更是被打到臉歪嘴斜貌，毀容程度嚇壞粉絲。另外，李沐也爆料曹佑寧的高冷形象隨著兩人交情全變調：「他私底下超kyang！」

《夏日的檸檬草》李沐（右）大爆曹佑寧拍戲之餘私下顛覆高冷形象。（百薇國際娛樂提供）

今天是釋出第二支花絮兩男追女仔篇，其中婁峻碩飾演的青梅竹馬「柚子」，和曹佑寧飾演的轉學生「程奕」，為了李沐飾演的「曉夏」爭風吃醋，不但有互相比拚射箭與飛輪機的競爭場面，更有婁峻碩看著李沐和曹佑寧共進午餐、自己遠遠啃著麵包吃味的可愛模樣，以及曝光李沐和婁峻碩片中在校園演唱會上，兩人自彈自唱、默契十足的表演場景。

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三人因在高雄拍戲拍出好交情，下戲時也常膩在一起，本應將曹佑寧視為王子的李沐也從剛開拍的曖昧情愫，晉升為打成一片的好哥兒們，其中曹佑寧的轉變更是讓李沐哭笑不得：「小曹的角色應該要是高冷形象，但是他拍到後面越來越kyang！」

《夏日的檸檬草》李沐（左）和曹佑寧有著兩小無猜的曖昧情愫。（百薇國際娛樂提供）

而在追女仔花絮中也曝光了曹佑寧和婁峻碩，為了爭奪李沐芳心而大打出手的激烈扭打戲，不但有婁峻碩被打成豬頭、鼻青臉腫的狼狽樣，毀容程度惹得粉絲直呼心疼，他呆萌的學生頭造型更是成了粉絲票選最愛。

《夏日的檸檬草》曹佑寧（左）和婁峻碩私下相處像兄弟般。（百薇國際娛樂提供）

婁峻碩透露，和曹佑寧第一次見面時覺得他外表冷漠、不好親近，熟悉以後才發現他是很悶騷的人，而兩人也從讀本開始培養絕佳默契，訓練動作戲課程就滿上手，實際拍起打戲來也很順利，算是很快速就達到導演賴孟傑要求的標準。

而在片中為了追同一個女生而頻頻對立的兩人，私底下相處其實是像兄弟般的情誼，曹佑寧也大讚婁峻碩：「他的個性就很像片中角色柚子，是很陽光溫暖且細心的人。」

婁峻碩在《夏日的檸檬草》被曹佑寧打成豬頭，鼻青臉腫激似毀容。（翻攝自YouTube）

《夏日的檸檬草》今日驚喜公布將於7月14日舉辦「搶先追愛」預售票首賣會，時間為下午兩點在台北Qsquare京站時尚廣場一樓大門口前，李沐、曹佑寧、婁峻碩都將出席活動，現場限定200套預售套票組，內含《夏日的檸檬草》電影交換券一張、電影獨家檸檬草香氛卡初戀款一張、Power Bomb能量飲一瓶，一人限購兩組，凡於現場購買套票組即可領到號碼牌，憑號碼牌上台和三位主演合照，活動詳情與說明事項請上官方粉絲團查詢。

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