王陽明百萬阿法新車「遭擦撞畫面」曝光！ 一路追怒嗆肇事者「沒有道德」

王陽明近期才剛牽回一台百萬Alphard休旅車，不料昨日下午將新車開上街，馬上在北市信義區松高路上遭一輛轎車擦撞。 （翻攝王陽明IG）

〔記者鄭景議／台北報導〕男星王陽明近期才剛牽回一台百萬Alphard休旅車，不料昨日（8）下午將新車開上街，馬上在北市信義區松高路上遭一輛轎車擦撞，他氣得追上前，怒罵駕駛「沒有道德」，並將整段過程PO上IG，信義分局警方今日（9）表示目前未收到報案，呼籲民眾如果有交通事故應立即通知警方到場協助。

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據了解，王陽明在IG上表示，昨日遭到該輛轎車擦撞後，對方卻沒有下車，他一路按喇叭追上，肇事者一拉下車窗，王陽明就氣憤開罵，「我拍你是因為我要教訓一下，這樣子是沒有道德的」，罵得肇事者不停道歉。

王陽明的新車遭到該輛轎車擦撞後，對方卻沒有下車。 （記者鄭景議翻攝）

因為車子沒有太大損傷，加上對方有道歉，因此王陽明未報警，但事後仍氣憤表示「我在追他的時候，他還闖紅燈，最後是因為另外一邊的紅燈，我們按喇叭他才停下來，更靠北的事是，他在道歉的時候他還在笑！！」

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信義分局呼籲，民眾如有發生交通事故，應通知警方到場協助處理，另如有一方當事人逕自離開現場時，應避免追車情形，以免發生二次事故，可將車號及相關影像提供給警方，屆時通知該當事人到案說明，若經調查涉有肇事逃逸情事，可依據道路交通管理處罰條例第62條第1項處罰。

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