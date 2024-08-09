陳怡蓉被女兒怒喊「想換媽媽」 老公1反應讓她更崩潰

陳怡蓉一家3口正在歐洲旅行。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲女星陳怡蓉2016年和醫美名醫薛博仁結婚，育有1女Bambi，不時會透過社群分享家庭生活，日前一家人出國旅行，陳怡蓉在臉書分享旅途中的小插曲，讓她感到相當無奈。

陳怡蓉在臉書曬出一系列旅遊照，提到原本應該好好幫老公慶祝父親節，但旅行期間發生的小插曲，讓她對老公「實在愛不起來」。她透露在德國旅行時，與女兒的摩擦不斷，吵架到一半女兒突然對她憤怒地說「想換媽媽了」，雖然知道女兒不是真心說出這句話，但不免還是感到難過。

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陳怡蓉事後找老公訴苦，沒想到老公竟語帶雀躍地回，「那！那！那…需要我的幫忙嗎…」讓她傻眼直呼，「我錯了，找銀行客服安慰應該都比找他好…」，最後陳怡蓉補充，「其實，醫生很好，不抽菸不喝酒努力工作之餘，就愛陪著Bambi和我四處旅行，除了想幫女兒找新媽媽之外，他真的是個很好的爸爸與老公喔」，稱讚之餘也不忘吐槽老公。

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