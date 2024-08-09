吳姍儒首接金鐘主持「挺孕肚亮相」！吳宗憲爆料吐心聲：她很緊張

〔記者林欣穎／台北報導〕吳姍儒接下第59屆金鐘獎節目類主持人，今（9）日主辦單位公開主視覺照，其中吳姍儒挺著孕肚女王架式不減，表現令人期待，吳宗憲也回應記者透露吳姍儒緊張，不過對女兒有信心。

吳姍儒接下金鐘主持。（翻攝自臉書）

吳姍儒直呼萬萬沒想到團隊決定讓她的孕肚登上主視覺，「除了特別有趣的呈現方式，也意外成為這一胎的孕婦寫真。」

請繼續往下閱讀...

她感謝主辦單位的信任與堅持，能主持如此大型的典禮讓人興奮不已，「本來猶豫不決，後來選擇相信，畢竟這或許也可以是女性的一種突破、一種樣貌。」

爸爸吳宗憲也說吳姍儒很緊張，「但是終究本身也是幾座金鐘獎最佳主持人的得主，我相信可以水到渠成，終究『主持人是一個廚師而不是一道菜』，好好的把每一道端出來！那就可以了。加油。」

「第59屆金鐘獎」以「潮向未來」為主題，典禮分三場於台北流行音樂中心舉辦，10/12為「廣播金鐘頒獎典禮」，由梁正群與屠潔搭檔 主持；吳姍儒則接下10/18「節目類頒獎典禮」，10/19則是「戲劇類頒獎典禮」由姚淳耀獨挑大樑。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法