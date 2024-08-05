麟洋配奪金助攻 全靠蔡阿嘎反指標發威

蔡阿嘎人在日本，昨晚也關注麟洋奪金。（翻攝自蔡阿嘎臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以21：17、18：21、21：19擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，也是史上首對完成連霸的羽球男雙，這當中暗藏網紅蔡阿嘎助攻呢！

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昨晚麟洋配爭金牌，很多民眾自認帶賽不敢看即時轉播，有人在第二盤落後時悄悄關了電視或轉台，蔡阿嘎就說：「我第二局就關掉啦！」釣出網友笑回：「原來是你……難怪多打一局。」

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台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟聯手拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌，全國沸騰。（特派記者陳志曲攝）

爆笑的是，蔡阿嘎關注賽事屢屢自稱「反指標」，每次加油都會得到相反結果，昨晚打到一半他緊張到爭搶發文：「二連霸二連霸，我第二局就關掉啦，啊哈哈哈，在日本也記得要幫麟洋加油！」

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原來人在日本的蔡阿嘎，還是非常關心麟洋配奪金進度，一開賽第一局麟洋領先，第二局被中國選手搶回一局，他反指標發威關掉電視，果然第三局麟洋配獲勝。

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